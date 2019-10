Stiri pe aceeasi tema

- Monica Melencu, mama Luizei Melencu, una dintre fetele disparute din Caracal, a facut un autodenunț in direct la Romania TV. Femeia a spus ca și-a trecut fetele vama, iar pentru acest lucru le-a oferit polițiștilor de frontiera cate 100 de euro. ”Eu am trecut cu Luiza, am dat 70 euro. Am…

- Monica Georgeta Melencu, mama Luizei, fata de 18 ani disparuta in luna aprilie la Caracal, s-a intalnit luni cu procurorul general interimar Bogdan Licu si a anuntat ca a depus o plangere penala la Parchetul General. "Am simtit ca vorbim cu un om, nu cu un procuror general, un om care…

- Dupa ce vineri, 27 septembrie 2019, a fost transportata la spital, alaturi de tatal sau, in urma starii de rau suferite la vestea ca jandarmii trebuie sa o conduca la sediul DIICOT, Monica Melencu a anuntat sambata ca accepta prelevarea de probe biologice.

- Luni, Monica Melencu a marturisit ca refuza sa dea ADN-ul procurorilor, tinand cont de faptul ca i s-au recoltat probe in trecut. Astazi, cand s-a aflat ca procurorii DIICOT au cerut autorizatie pentru a merge acasa la Monica Melencu pentru a recolta proble ADN, femeia ar fi fugit de acasa.

- "Cred ca copilul meu traieste. Sunt atatea probe, declaratii schimbate pe care Dinca nu si le mentine. Initial a zis ca a aruncat-o in apa, apoi in padure, acum zice ca nu o cunoaste. Parerea mea, lui i s-au pus doua fotografii in fata. De ce nu i s-au pus mai multe? Sunt multi complici aici, asta…

- Mama Luizei Melencu, fata de 18 ani disparuta in luna aprilie, a declarat ca politistii din comuna Cosoveni i-au spus de mai multe ori ca fiica ei este majora si ar putea fi plecata cu un iubit, "cu un Fat-Frumos".