- Mama Luizei Melencu a anunțat sambata la Antena3 ca accepta sa dea noi probe ADN.„Am hotarat sa fiu de acord cu condițiile urmatoare: sa fie de fața dl avocat la recoltare, sa fiu dusa cu mașina la București, pentru ca nu am posibilitați. In concluzie, nu avem cum sa ne luptam cu sistem și…

- Mama Luizei Melencu a intrat in scandal cu autoritațile, dupa ce in urma cu cateva zile a refuzat sa mearga la București sa dea probe biologice pentru prelevarea ADN-ului din oasele gasite in padurea din spatele "casei ororilor".

- „In cursul zilei de astazi, 26 septembrie 2019, procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au primit rezultatele primelor determinari genetice efectuate in cauza Gura Sutii privind uciderea unei minore, iar acestea indica…

- Parchetul General anunta ca rezultatele primelor determinari genetice facute in cazul Gura Sutii arata ca probele biologice prelevate in timpul cercetarilor la fata locului apartin cetateanului olandez. Totodata, prin Interpol a fost confirmat decesul suspectului.

- Informație de ultima ora. Probele ADN cerute DIICOT mamei Luizei Melencu au fost cerute de FBI. Ramașițele din liziera din Caracal au ajuns deja in SUA, acolo unde vor fi expertizate de FBI. Mama Luizei Melencu a acuzat ca anchetatorii vor sa mușamalizeze cazul.Mama Luizei Melencu spune ca…

- Mama Luizei Melencu, fata de 18 ani disparuta in luna aprilie, a refuzat sa-i fie prelevate probe biologice pentru efectuarea unei noi expertize generice, insa procurorii au obtinut mandat de la instanta pentru aceasta procedura, informeaza marti DIICOT. Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis AGERPRES,…

- Seful INML, George Curca, avertizeaza ca institutia nu a dat comunicate de presa pe tema expertizelor medicale stiintifice pe care le deruleaza la cererea procirorilor DIICOT, in dosarul Caracal, si ca procesul de verificare a probelor biologice este departe de a se fi terminat."Contrar unor…