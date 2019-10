Stiri pe aceeasi tema

- Mama Luizei Melencu, Monica Melencu, și avocatul familiei, Tonel Pop, sunt, la ora trasmiterii acestei știri, in audieța la ministrul Justiției, Ana Birchall.Mai devreme, cei doi au fost și in audiența la procurorul general, Bogdan Licu. La ieșirea din sediul IGPR, unde a fost pentru a i se…

- Mama Luizei Melencu s-a prezentat luni dimineața la Institutul National de Criminalistica din Bucuresti, pentru a-i fi recoltate probe ADN. Sora sa a declarat ca familia nu are incredere in implicarea FBI in caz din cauza legaturilor cu Deveselu. Catalina Iordache, sora Monicai Melecu, a declarat, luni,…

- Mama Luizei Melencu, Monica Melencu, a anuntat sambata ca, in urma consultarii cu familia, a decis sa accepte recoltarea de noi probe biologice pentru continuarea anchetei in cazul disparitiei fiicei sale. „Dupa indelungi discutii, am hotarat sa fiu de acord cu recoltarea de probe in conditiile urmatoare:…

- O amenda uriasa ar fi pregatita pentru Monica Melencu, mama Luizei Melencu dupa ce azi nu s-a prezentat la DIICOT. Femeia fusese citata pentru joi, la ora 10, insa aceasta nu a mai venit, desi initial anuntase ca se va prezenta la ora indicata pe document. DIICOT ar fi pregatit deja o amenda de 5000…

- „Am spus ca nu vin. Am primit acea citație, trebuia sa primim un ordin judecatoresc, nu am primit. Domnul avocat nu a primit nimic, deci nu are rost sa vin și nu dau acest ADN. Acest ADN mi s-a luat, pentru ce sa mi se ia? Nu exista motiv, nu vreau sa dau testul acesta ADN. Nu cred ca ma obliga cineva,…

- Luni, Monica Melencu a marturisit ca refuza sa dea ADN-ul procurorilor, tinand cont de faptul ca i s-au recoltat probe in trecut. Astazi, cand s-a aflat ca procurorii DIICOT au cerut autorizatie pentru a merge acasa la Monica Melencu pentru a recolta proble ADN, femeia ar fi fugit de acasa.

- Mama Luizei Melencu, fata disparuta din aprilie și pe care Gheorghe Dinca a recunoscut ca a ucis-o, susține ca a trimis petiții ex-ministrului Carmen Dan și președintelui Klaus Iohannis, dar nimeni nu a luat-o in seama. Monica Melencu a mai spus ca anchetatorii nu au i-au spus nici macar acum ca…

- Mama Luizei Melencu, fata disparuta pe 14 aprilie 2019, a declarat ca a fost supusa testului cu detectorul de minciuni. "In timp ce noi, familia, eram testați la detectorul de minciuni, adevarații criminali erau liberi. Ne-au intrebat daca nu cumva ascundem faptul ca Luiza ne-a sunat și ne-a spus ca…