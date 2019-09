Stiri pe aceeasi tema

- Mama Luizei Melencu, adolescenta de 18 ani ucisa la Caracal, a afirmat ca anchetatorii cauta un lanțișor al fetei sale într-un canal din casa lui Gheorghe Dinca, suspectul principal de crima.

- Mihaela Luiza Melencu, adolescenta in varsta de 18 ani care ar fi fost omorata de Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal, a fost dusa in Italia. Mama ei a facut noi dezvaluiri despre ea.

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, a facut duminica la Antena3 dezvaluiri tulburatoare - rapirea Alexandrei a fost filmata.„Exista filmari pe care organele in drept n-au pus mana. Sunt filmari in care se vede exact cum in spatele liceului a fost luata Alexandra, cum a vrut sa iasa…

- Georgeta, mama Luizei Melencu, fata ucisa de monstrul Gheorghe Dinca, a dat detalii, la Romania TV, din ziua dispariției tinerei. Femeia a povestit cum a vorbit, ora de ora, cu fata ei, pana in moentul in care a luat "ocazia"."Pe 14 august se fac 4 luni de cand a disparut și n-am primit nici…

- Mama Luizei Melencu traiește in fiecare zi cu speranța ca fiica ei este in viața și nu-și imagineaza de ce le-a fost dat sa treaca printr-un asemenea coșmar. Femeia susține ca autoritațile nu au facut nimic pentru gasirea Luizei și, mai mult, daca nu era cazul Alexandrei Maceșanu, totul era mușamalizat…

- Anchetatorii au reluat vineri, la o saptamana de la inceperea perchezitiilor, cercetarile la casa lui Gheorghe Dinca din Caracal, in prezenta acestuia, el fiind suspect in cazul disparitiei adolescentelor Alexandra Macesanu si Luiza Melencu. Dinca a fost adus la Caracal vineri dimineata,…

- Ies la iveala noi detalii despe criminalul din Caracal. Potrivit unor documente prezentate in presa locala, Gheorghe Dinca a fost internat de mai multe ori la psihiatrie. „In urma investigațiilor...