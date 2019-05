Mama lui Radu Mazăre: Știu pe cine a deranjat și ce interese a deranjat... ”Cel mai mare critic al lui Radu sunt eu. Eu l-am criticat și pe el și pe ceilalți copii ai mei, ori de cate ori au facut vreo greșeala. Deci sa ma credeți ca nu il apar, dar știu exact pentru ca eu am avut o relație foarte apropiata cu copiii mei și am și știu exact ca ceea ce i se imputa nu ar fi putut face niciodata. Deci denunțuri, niciodata nu ar face. Dar conjunctura pentru care a ajuns el la pușcarie nu va spun. O știu. Știu și pe cine a deranjat și ce interese a deranjat din funcția de primar... Va spun in mare... S-a luptat ca un nebun sa primeasca acțiuni in Portul Constanța pentru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ''Dimineața mi-a spus ca se duce sa cumpere o plasa ca sa filtreze puțin Soarele peste legumele pe care le pune. Dupa 2 ore aud ca a fost arestat. M-a sunat o cunoștința care a spus ca din surse sigure știe ca e arestat. Am inceput sa rad. Vorbisem cu el cu doua ore și jumate inainte. Imi spusese…

- Radu Mazare a fost adus, ieri, la instanța suprema, unde un complet prezidat de judecatorul Ionuț Matei a confi rmat mandatul de arestare emis in lipsa pe numele fostului edil in dosarul Retrocedarii plajelor din Constanța, cel in care a fost condamnat la 9 ani de inchisoare. Mazare mai are o condamnare…

- Fostul primar Radu Mazare sustine ca se va descurca ''onorabil'' si ''demn'' in inchisorile din Romania, amintind de conditiile grele din Madagascar, unde a stat intr-o puscarie care avea o curte ''cu pamant si mizerie pe jos'', iar oamenii stateau in…

- Fostul primar al Constantei, Radu Mazare, a reactionat intr-un final. Prin intermediul unui comunicat remis presei, acesta sustine ca este mandru de tot ceea ce a facut in viata si ca, dupa ce a facut puscarie in Madagascar, va supravietui onorabil si demn in puscariile din Romania. In opinia fostului…

- Fostul primar al Constanței, Radu Mazare, extradat din Madagascar pentru a-și ispași pedeapsa de 9 ani de inchisoare cu executare in Romania, a fost escortat cu Poliția pana la Penitenciarul Rahova.Fostul edil a fost adus cu un avion de linie Tarom, aeronava avand escala la Paris. Citește…

- Lia Olguta Vasilescu spune ca aducerea lui Radu Mazare seamana cu aducerea in Romania a lui Nicolae Popa, cand „Traian Basescu avea nevoie de acel ceva" "Tot in campanie l-au adus pe Nicolae Popa, cand Basescu avea nevoie de un ceva, acolo, in dezbaterea pe care a avut-o cu Geoana si acel…

- Olguța Vasilescu vorbit la Romania TV despre ce inseamna pentru PSD aducerea lui Radu Mazare in țara. ''Cred ca inseamna același lucru cu aducerea lui Nicolae Popa, cand Traian Basescu avea nevoie de acel ceva. Este foarte ciudat ca il aduc chiar acum. Ministerul Justiției a facut toate demersurile…

- "Primul om la care a venit a fost la mine. Mi-a aratat analizele. Era intr-o stare rea. Dumnezeu a ajutat-o sa scape și ii doresc multa sanatate. Dupa parerea mea Doina Pana a fost cel mai curajos ministru care s-a ocupat de paduri. "Radarul padurilor" a facut sa scada taierile ilegale de arbori…