Mama lui Mazăre, despre denunțurile pe care fostul edil le-ar face din pușcărie: Mă tem pentru viața lui ''Dimineața mi-a spus ca se duce sa cumpere o plasa ca sa filtreze puțin Soarele peste legumele pe care le pune. Dupa 2 ore aud ca a fost arestat. M-a sunat o cunoștința care a spus ca din surse sigure știe ca e arestat. Am inceput sa rad. Vorbisem cu el cu doua ore și jumate inainte. Imi spusese ca se va duce la aeroport, dar inainte se duce sa cumpere acelea. Bineințeles ca nu am crezut știrea. Am avut confirmarea tot in ziua aceea. Nu mi-a fost ușor nici cand l-au arestat și a stat cateva luni acolo, intr-o conjunctura complet nedreapta pentru ca dupa, in procesul acela, a fost achitat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

