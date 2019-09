Stiri pe aceeasi tema

- La scurt timp dupa accidentul produs de Mario Iorgulescu, au inceput sa circule pe Facebook imagini ”amuzante” care leaga cazul sau de cel al lui Șerban Huidu. In meme-ul creat de internauți apare Mario Iorgulescu care iși ”recunoaște” fapta – ”Eram beat mort, drogat și mergeam cu 240/h” – alaturi…

- Vaduva presedintelui tunisian Beji Caid Essebsi, decedat la 25 iulie, a incetat din viata duminica, in ziua in care tunisienii merg la vot pentru a alege un nou sef de stat, transmit dpa si AFP, conform agerpres.ro. "Mama mea Chadlia Farhat a murit, Dumnezeu s-o aiba in paza", a indicat pe Facebook…

- Mario Iorgulescu, fiul presedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, a produs un accident grav de circulatie, pe soseaua Chitilei din Capitala, in urma caruia un tanar de 24 de ani, care conducea regulamentar, si a pierdut viata, potrivit B1.ro.Fiul lui Gino Iorgulescu, care conducea un bolid marca Aston…

- Cantareața Anda Adam este foarte mandra de fiica ei, Evelin, alaturi de care incearca sa petreaca cat mai mult timp, in ciuda programului extrem de incarcat pe care il are. Rolul de mamica o prinde foarte bine pe Anda Adam. Artista este nedezlipita de fiica sa. Vedeta a publicat, pe contul sau de Facebook,…

- Romania gazduiește unele dintre cele mai interesante obiective turistice din lume, care atrag an de an mii de turiști. Printre acestea se numara atat cascadele , manastirile, cat și cetațile sau peșterile. Iata cateva locuri din Romania pe care ar trebui sa le vizitezi macar o data in viața. Sursa foto:…

- Prezentatorul de televiziune Cristi Brancu trece prin cele mai grele momente. Mama sa a incetat din viața. Mama lui Cristi Brancu a murit la spital. Aceasta urmeaza sa fie inmormantata duminica, la Cimitirul Bellu din Capitala. "Ii mulțumesc. Ii mulțumesc pentru ca exist. Ii mulțumesc pentru o copilarie…

- O fata de 19 ani, scriitoare, a fost inghitita de mare zilele trecute. Desi a fost scoasa din valuri si a fost transportata la spital, ea s-a stins. Andra Elena Mirza era nepoata scriitorului si jurnalistului Viorel Ilisoi, care a postat cateva randuri tulburatoare pe pagina lui de Facebook. „Andra…

- Dupa ce a trecut prin momente cumplite in lupta sa cu cancerul, Rona Hartner (45 de ani) a dat noi detalii despre starea sa de sanatate. Artista continua chimioterapia, dar acum se afla acasa și se poate expune la soare. „Am voie sa ma expun in sfarsit la soare. Adica un pic asa, nu prea mult. Si sunt…