Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Ipoteza HALUCINANTA in cazul crimelor de la Caracal, anunțata de Digi24: Cadavrele ar fi putut fi date la caini Ipoteza HALUCINANTA in cazul crimelor de la Caracal, anunțata de Digi24: Cadavrele ar fi putut fi date la caini Teorie halucinanta in cazul anchetei de la Caracal, luata in calcul…

- DIICOT Craiova a preluat de la Parchetului de pe langa Tribunalul Olt ancheta in dosarul disparitiei fetei de 15 ani din Dobrosloveni, judetul Olt, pentru a-l reuni cu un dosar privind disparitia unei alte adolescente de 18 ani, a declarat, pentru AGERPRES, prim-procurorul DIICOT Craiova, Ionut Ciprian…

- Cazul celor doua eleve disparute a oripilat o țara intreaga! In "Casa Groazei" s-ar fi petrecut mai multe orori, iar Gheorghe Dinca, barbatul suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu si a Mihaelei Luiza Melencu, a facut marturisiri uluitoare anchetatorilor.

- Lia Olguța Vasilescu a postat, pe pagina ei de socializare, un mesaj, dupa cazul crimelor din Caracal, acolo unde doua fete ar fi fost ucise de mecanicul auto Gheorghe Dinca. politicianul crede ca, daca șefii poliției au avut de suferit in urma acestui caz, procurorul, care nu le-a dat voie sa intre…

- Seful Politiei Romane, chestorul Ioan Buda, a admis ca politistii puteau intra la locuinta barbatului din Caracal suspectat ca a ucis o adolescenta de 15 ani pe care a rapit-o, dar au asteptat decizia procurorului, acesta fiind motivul pentru care interventia a avut loc la ora 6:00 si nu la ora 4:00,…

- Alexandra, fata de 15 ani, disparuta in urma cu o zi in Olt si despre care se crede ca a fost ucisa si arsa de catre Gheorge Dinca, de 57 de ani, a apucat sa sune la 112, spunand ca este intr-o casa aproape pararsita. Serviciul Roman de Telecomunicatii a furnizat primele date legate de fata de 15 ani…

- Detalii revoltatoare ies la iveala in cazul celor doua adolescente care au disparut de acasa, dupa ce au fost luate la ocazie de un mecanic auto. Mai exact, Alexandra, una dintre fete a apucat sa sune la timp la 112 pentru a cere ajutor, insa STS a furnizat o arie in Munții Apuseni și alte trei locații…

- Putini au fost cei care au crezut ca Ciobanescul sfasiat de doi dulai din rasa Amstaff, in luna februarie, mai poate fi salvat. Avea rani grave pe tot corpul. Macelul s-a petrecut in orasul Brosteni al judetului Suceava, sub ochii unor trecatori, care nu au intervenit ca sa desparta cainii, ba chiar…