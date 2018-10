Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Balaci a decedat duminica, 21 octombrie, la Craiova, el fiind in casa mamei sale. "Minunea Blonda" dorea sa asiste la meciul dintre U Craiova si FCSB, dar de dimineata i s-a facut rau, iar medicii nu l-au mai putut resuscita.

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, informații de ultima ora din “Cetatea Baniei”, legate de funeraliile lui Ilie Balaci. Conform unor surse, Consiliul Local a luat in calcul ca o strada, dar și un liceu cu profil sportiv, sa poarte, pe viitor, numele marelui fotbalist…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a obținut marturii cutremuratoare de la Costin, unul dintre fiii regretatului Nicolae Manea. La patru ani de la dispariția “fratelui” sau, “Minunea Blonda” și-a prevestit moartea. Ii era dor de legenda Rapidului, alaturi de care a trait clipe de neuitat. In ultimele…

- Ilie Balaci s-a stins azi dimineața, in jurul orei 9.30, la doar 62 de ani . „Minunea Blonda” venise la Craiova pentru a asista la meciul din aceasta seara, CSU Craiova – FCSB, dar a murit in brațele mamei sale. Balaci a fost la un chef in oraș și a stat pana la ora 4 dimineața. S-a trezit puțin dupa…

- Unul dintre cei mai mari fotbalisti ai Romaniei, Ilie Balaci, a murit in urma unui stop cardio-respirator suferit la primele ore ale diminetii. Sicriul cu trupul neinsuflețit al sportivului a fost scos din locuința sa și dus catre o capela din Craiova. Soția, cele doua fiice și prietenii lui Ilie…

- Sorin Cartu, unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Ilie Balaci, a povestit printre lacrimi care au fost ultimele clipe de viața ale fostului fotbalist. El a dezvaluit ca i s-a facut rau și a sunat-o pe o prietena, care este medic și i-a zis la telefon ca ii nu poate sa respire. Ulterior, […] The…

- Ilie Balaci, unul dintre cei mai cunoscuți fotbalisti romani, a murit, duminica, la varsta de 62 de ani, anunța Mediafax. "Minunea Blonda" a suferit un accident vascular cerebral, in timp ce se afla acasa, in Craiova.

- Veștile despre starea de sanatate a jandarmeriței care a fost batuta la protestele din Piața Victoriei sunt bune. Nicidecum atat de grave pe cat s-a speculat, au spus-o chiar medicii. O declarație șocanta facuta insa de victima, dupa ce a fost extrasa din mulțime, a fost surpinsa la scurt timp dupa…