Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk este antreprenor cu norma intreaga, acesta avand bani investiti in mai multe afaceri. Chiar daca lumea il cunoaste, in principal, pentru Tesla si SpaceX, omul de afaceri nascut in Africa de Sud mai detine cateva companii care sunt extrem de promitatoare, scrie

- Elon Musk este antreprenor cu norma intreaga, acesta avand bani investiti in mai multe afaceri. Chiar daca lumea il cunoaste, in principal, pentru Tesla si SpaceX, omul de afaceri nascut in Africa de Sud mai detine cateva companii care sunt extrem de promitatoare.

- The Boring Company, firma detinuta de Elon Musk, a obtinut acceptul de a incepe sapaturile pentru un tunel Hyperloop care ar urma sa lege New York de capitala Washington DC. Guvernul i-a permis antreprenorului sa dea drumul lucrarilor pe un sit abandonat din nordul celui mai mare oras de pe Coasta de…

- Așa-numitul Ceas Atomic Deep Space (DSAC) este cel mai mic, cel mai precis și mai rezistent la deplasarea in spațiul cosmic decat orice ceas facut vreodata. Conform unei declaratii a NASA, se asteapta ca acesta sa nu piarda mai mult de 2 nanosecunde pe parcursul unei zile. Primul DSAC va face…

- Totodata, pe langa mesajele scrise la vedere cum ar fi „Don’t panic“ si „Made on Earth by humans“, pe platforma superioara de sustinere a masinii exista o placa pe care sunt trecute numele celor 6.000 angajati SpaceX. Aici se afla și un nume cu origini romanești, scrie Adevarul.ro. Este vorba…

- Clipe cumplite pentru soția lui Mihai Mitoșeru! La doar cateva luni dupa ce tatal ei s-a stins din viata, vedeta a prmit din nou o veste crunta: bunica ei a murit. Reamintim ca și viața lui Mihai Mitoșeru a fost presarata de numeroase ghinioane de-a lungul timpului, in anul 2000, acesta pierzandu-și…

- Fiica lui Cindy Crawford vrea sa-și faca un nume pe cont propriu și, din cate se vede, chiar reușește. Se dedica pasiunii sale, modelingul, este serioasa și da dovada de profesionalism de fiecare data cand urca pe podium, in ciuda varstei fragede. Ii calca pe urme mamei sale. La cei 16 ani ai sai, Kaia…

- Elon Musk a captat atenția intregii lumi cu lansarea celei mai puternice rachete in spațiu, la bordul careia se afla și o mașina electrica Tesla. Totuși, pe langa experimentul SpaceX, un alt eveniment important a mai avut loc in spațiu: primul meci de badminton. Astronauți americani,…

- Constructorul american de automobile electrice Tesla iși menține obiectivele de productie pentru sedanul Model 3 stabilite de fondatorul Elon Musk, chiar daca a raportat cele mai mari pierderi trimestriale din istorie si a avertizat ca investitiile sale vor creste in acest an, informeaza AFP, preluata…

- Prabușirea indicelui Dow Jones, care a avut un efect de domino pe bursa, a dus la pierderi de 93 de miliarde de dolari pentru cei mai bogați oameni din lume. 20 dintre ai au pierdut cate un miliard de dolari, dupa ce turbulențele de pe Wall Street s-au extins pe plan global. Fondatorul AMAZON,…

- Cei mai bogati oameni ai lumii au pierdut 93 de miliarde de dolari, iar 20 dintre ei au pierdut cel putin un miliard de dolari fiecare, dupa ce turbulentele de pe Wall Street s-au extins pe plan global, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. Conform indicelui Bloomberg Billionaires, fondatorul Amazon,…

- Cei mai bogati oameni ai lumii au pierdut 93 de miliarde de dolari, iar 20 dintre ei au pierdut cel putin un miliard de dolari fiecare, dupa ce turbulentele de pe Wall Street s-au extins pe plan global, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. Conform indicelui Bloomberg Billionaires, fondatorul Amazon,…

- Dupa ce indicele industrial Dow Jones a scazut la inceputul saptamanii cu 1.175 de puncte, iar joi cu inca 1.033 de puncte, ajungand la o scadere totala de aproximativ 10%, cea mai mare scadere saptamanala de dupa criza, cei mai bogati 500 de oameni din lume au pierdut 93 de miliarde de dolari din…

- Dupa ce bursa din New York a inchis din nou in scadere joi, cei mai bogati 500 de oameni din lume au pierdut, in total, 93 de miliarde de dolari. 20 dintre ei au pierdut cel putin un miliard fiecare, scrie Bloomberg. Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, a pierdut 5,3 miliarde de…

- Marti, 6 februarie 2018, o parte din omenire a fost martora unui nou capitol in istoria aerospatiala. Transportorul Falcon Heavy al companiei private SpaceX, a carui fondator este Elon Musk, a reusit sa efectueze cu succes un zbor de teste.

- Elon Musk, fondatorul SpaceX și Tesla, cel care a trimis zilele trecute in spațiu cea mai puternica racheta din lume, a marturisit ca ii datoreaza succesul de care se bucura acum unei activitați pe care obișnuiește sa o practice inca de mic. Musk citește foarte mult, mai ales din domenii precum tehnologie…

- Elon Musk, fondatorul si directorul general al SpaceX, compania aerospatiala ce tocmai a trimis in cosmos o masina Tesla, este un cititor fervent si un autodidact care nu scapa niciun subiect relevant, mai ales din tehnologie si stiinta.

- Dupa succesul rasunator inregistrat de SpaceX cu lansarea rachetei Falcon Heavy, Tesla, cealalta firma a lui Elon Musk a anuntat un esec urias. A pierdut peste 675 de milioane de dolari in ultimele trei luni ale lui 2017.

- Ce a spus Elon Musk dupa lansarea Falcon Heavy. Șeful Space X, Elon Musk, spune ca iși dorește sa vada ”o noua cursa spațiala”, dupa ce compania sa a testat cu succes racheta Falcon Heavy. Totodata, pe YouTube a fost publicat un timelapse cu mașina Tesla transportata in spațiu de racheta Falcon Heavy…

- Ani de zile multi au ras de planurile lui Elon Musk cu SpaceX, dar dupa lansarea de marti a rachetei Falcon Heavy se deschid noi perspective in comertul spatial si in calatoriile interplanetare. Dincolo de marketingul de geniu legat de lansarea unei masini Tesla rosie in spatiu, ce s-a intamplat aseara…

- Cea mai puternica racheta din lume, Falcon Heavy, a decolat cu succes de la Cape Canaveral si a lansat in spațiu o incarcatura inedita. Este vorba de un automobil Tesla rosu avand la bord un manechin botezat Starman. Pe placa cu circuite imprimate a mașinii Tesla a fost scris mesajul:…

- Elon Musk este un vizionar fara doar si poate si ieri, odata cu lansarea rachetei Falcon Heavy, a dovedit-o inca o data. In varful Falcon, Elon a incarcat o masina Tesla care, se pare, va ajunge mai departe in Sistemul Solar decat se anticipa initial. De departe cea mai scumpa plasare de produs din…

- Toți ochii au fost pe lansarea rachetei Falcon Heavy de la platforma Kennedy Space Center din Florida. La ora 8:45 GMT (22:45, ora Romaniei), cea mai puternica racheta din lume a pornit motoarele și s-a lansat in spațiu. Zborul de aseara a fost unul de test, Falcon Heavy urmand sa trimita un echipaj…

- Compania SpaceX a lansat, marti seara, cea mai puternica racheta din lume, Falcon Heavy, la bordul careia s-a aflat automobilul directorului companiei Elon Musk, relateaza The Associated Press. Racheta a fost lansata de la centrul spatial Kennedy din Florida, la 22.45 (ora Romaniei). Falcon…

- Primul vehicul electric de masa de pe piata produs de Tesla, Modelul 3 ajunge in showroom-urile companiei, iar primele recenzii, din partea celor mai norocosi care au primit deja autovehiculul, sunt pozitive, scrie Business Insider. Chad Hurin, un utilizator al Modelului 3, a declarat pentru…

- "Garantat sa anime orice petrecere" a fost sloganul utilizat de Musk pentru aceasta operatiune de promovare, care a strans 10 milioane de dolari destinati societatii The Boring Company, care vrea sa construiasca un tren de mare viteza. In data de 27 ianuarie, Musk a anuntat ca se pot face comenzi…

- Elon Musk, fondator si patronul companiilor Tesla si Space X, si-a tinut promisiunea si a anuntat inceputul precomenzilor pentru lansatoarele de flacari, o arma incendiara prezentata ca fiind una dintre cele mai sigure din lume.

- Elon Musk, fondator si patronul companiilor Tesla si Space X, si-a tinut promisiunea si a anuntat inceputul precomenzilor pentru lansatoarele de flacari, o arma incendiara prezentata ca fiind una dintre cele mai sigure din lume.

- Intr-un mod suspect și greu de ințeles, prin intermediul uneia dintre companiile sale, Elon Musk s-a decis sa vanda aruncatoare de flacari. Tinde sa devina din ce in ce mai dificil sa urmarești toate afacerile fondatorului Tesla, dar este puțin probabil sa-i fi asociat personalitatea cu comercializarea…

- Este vorba de o intelegere pe zece ani, ale carei detalii sunt cuprinse in documentele de reglementare depuse marti si care reclama o crestere a valorii de piata a Tesla pana la 600 miliarde de dolari. Daca...

- Elon Musk nu mai are nevoie de nici un fel de prezentare. CEO al SpaceX si Tesla, antreprenorul nascut in Africa de Sud vrea cu orice pret sa schimbe lumea. Pentru a se motiva suplimentar spre acest scop, el si-a anulat singur salariul pe care il primea in calitate de sef al Tesla.

- Potrivit datelor forumului international Fashion Spot, sezonul "Primavara 2018" a fost cel mai "varstnic" din istoria acestei industrii a modei. Pe podiumurile din New York, MIlano, Paris si Londra...

- Cazul mamei si fiicei gasite moarte in casa, in Brasov, dupa doi ani de la deces ia o intorsatura neasteptata. Cu toate ca un vecin a sunat la 112, cadavrele ar fi fost descoperite de doi hoti, informeaza romaniatv.net. A

- Celebrul producator din Modena are in calcul fabricarea unui automobil de acest gen, a anuntat Sergio Marchionne, directorul general al companiei. Informatia vine in contextul unei deteriorari a imaginii Tesla, mai ales dupa ce firma patronata de miliardarul Elon Musk nu a reusit sa rezolve problemele…

- Compania SpaceX amana testele megarachetei Falcon Heavy pentru ziua de marti (16.01.2018). Membrii echipajului au declarat ca inca lucreaza la racheta ce se afla pe platforma de lansare 39-A din cadrul Kennedy Space Center.

- Acoperișul solar, care genereaza energie electrica fara a fi nevoie de panouri tradiționale pe acoperiș, reprezinta piatra de temelie a strategiei constructorului de vehicule electrice de a vinde un stil de viața fara combustibili fosili sub marca de lux Tesla. Tesla a prezentat produsul in octombrie…

- Ai fi tentat sa spui ca un om care este CEO si fondator al doua dintre cele mai interesante companii din lume, SpaceX si Tesla, n-ar avea foarte mult timp liber pe care sa si-l petreaca jucandu-se. Se pare insa ca nu acesta este cazul lui Elon Musk, antreprenor care nu conteneste sa uimeasca lumea intreaga.

- Producatorul de vehicule electrice condus de Elon Musk a anuntat, la inceputul anului, ca a livrat doar 1550 de vehicule in ultimele trei luni ale anului trecut, adica doar jumatate din ce promisese initial, potrivit Bloomberg. Este un nou esesc, dupa ce in perioada iulie-septembrie au fost livrate…

- Oksana Zaharov, in varsta de 56 de ani din Edgewater, New Jersey, a declarat reprezentantilor Loteriei din New York ca vanzatorul de la un magazin din Manhattan i-a oferit din greseala un bilet razuibil in valoare de 10 dolari in locul unuia de 1 dolar."Cand vanzatorul mi-a dat biletul…

- Fondatorul SpaceX și producatorul celebrelor mașini electrice Tesla a facut o gafa de proporții gigantice, iar victime este chiar el. Intr-o postare pe Twitter și-a publicat numarul de telefon din greșeal...

- Potrivit Departamentului de Incendii si Protectie Forestiera din California, mai multe resedinte situate in oraselul exclusivist Beverly Hills sunt amenintate de flacari. A fost necesara evacuarea vilelor unor vedete ca Paris Hilton, Beyonce sau Jennifer Aniston dupa ce suprafata de vegetatie arsa…

- Elon Musk, șeful companiilor SpaceX și Tesla, este un om caruia îi place competiția. Mai devreme în acest an, în Australia, el a promis ca va construi cea mai mare baterie din lume în doar 100 de zile, lucru pe care tocmai l-a

- Inteligenta artificiala este unul dintre domeniile populare in randul marilor companii de tehnologie in acest moment. Tesla, probabil cel mai popular producator de masini electrice in acest moment a anuntat ca va produce cipuri pentru AI. Anuntul a fost facut de catre Elon Musk la conferinta NIPS. Au…

- Elon Musk, fondatorul și proprietarul SpaceX, vrea sa-și trimita in spațiul indepartat mașina sa Tesla roșie decapotabila la bordul noii sale rachete de mare capacitate "Falcon Heavy", al carei prim zbor catre Marte este prevazut sa aiba loc cel mai devreme in

- Elon Musk, fondatorul și proprietarul SpaceX, vrea sa-și trimita in spațiul indepartat mașina sa Tesla roșie decapotabila la bordul noii sale rachete de mare capacitate "Falcon Heavy", al carei prim zbor catre Marte este prevazut sa aiba loc cel mai devreme in ianuarie anul viitor, relateaza AFP.

- Cea mai mare baterie din lume, un proiect finanțat de miliardarul Elon Musk, a fost racordata vineri la rețeaua electrica din statul Australia de Sud, pentru a inzestra acest sistem cu o sursa proprie de energie curata, au anunțat autoritațile locale, citate de AFP. Bateria litiu-ion a fost…

- Jay-Z recunoaște ca a inșelat-o pe Beyonce, dupa mai multe speculații in acest sens. Amandoi au vorbit despre infidelitate in melodiile lor, lansate recent.In albumul Lemonade, Beyonce a avut strofe despre tradare și infidelitate.