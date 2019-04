Stiri pe aceeasi tema

- La deschidere, actiunile "Batranei Doamne" au avut o cadere de 21,8 la suta, iar apoi, catre ora 7,30 GMT, scaderea a fost de 17,66%, un titlu valorand 1,38965 euro, pe o piata in crestere cu 0,22%. Dupa o serie de finale pierdute in ultimii zece ani, Juventus si vazut din nou spulberare sperantele…

- Ole Gunnar Solskjaer (antrenor Manchester United) a recunoscut superioritatea Barcelonei, dupa ce echipa sa a fost eliminata de catalani în sferturile Champions League. Norvegianul a declarat ca formația lui Valverde a fost mai buna în ambele meciuri și este favorita la câștigarea…

- Ajax și Barcelona s-au calificat in semifinalele Ligii Campionilor dupa meciurile jucate aseara. „Lancierii" s-au impus pe terenul lui Juventus, scor 2-1, in timp ce catalanii au trecut lejer de Manchester United, 3-0. Internauții n-au stat degeaba dupa partidele de aseara și au pornit glumele pe rețelele…

- Cristiano Ronaldo (33 de ani) a fost amendat de UEFA cu 20.000 de euro dupa gestul vulgar de la finalul victoriei din „optimile" Ligii Campionilor contra lui Atletico Madrid, scor 3-0. Turul „sfertului" din Liga Campionilor dintre Ajax și Juventus are loc pe 10 aprilie, la Amsterdam. Returul e pe 16…

- Leo Messi (31 de ani) și Cristiano Ronaldo (34 de ani), cei mai buni jucatori ai lumii, s-ar putea intalni pe 1 iunie, la Madrid, intr-o posibila finala Juventus - Barcelona in Liga Campionilor. Vezi programul complet al „sferturilor" din Liga Campionilor Intr-un moment in care fotbalul mondial a…

- Cristiano Ronaldo a adus "remontada" din Spania. Juventus a reusit, pentru prima data in istorie, sa intoarca un scor de 0-2. Marti seara, 12 martie, "Batrana Doamna" s-a calificat in sferturile Ligii Campionilor, dupa ce s-a impus cu 3-0 in fata lui Atletico Madrid, echipa care castigase in tur,…

- Cristiano Ronaldo a eliminat-o de unul singur pe Atletico Madrid, iar Juventus s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Ronaldo a marcat toate cele 3 goluri ale meciului, dupa ce in tur, la Madrid, spaniolii caștigasera cu 2-0.Vezi golurile AICI Manchester City s-a…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo se pregatește de un nou duel in Liga Campionilor. Juventus va juca miercuri, 20 februarie, in optimile competiției cu Atletico Madrid, iar partida tur se va desfașura pe Wanda Metropolitano, de la ora 22:00, informeaza Mediafax.Citește și: Hoții au dat…