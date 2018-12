Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav a avut loc in parcarea unui mall din Bucuresti. Un sofer care conducea cu viteza a pierdut controlul volanului si a spulberat doua dintre taxiurile parcate, conform RomaniaTV.net. Totul a fost surprins de camerele de supraveghere, iar imaginile au fost postate pe o retea de socializare.…

- Un grav accident a avut loc dupa miezul noptii, pe E85, in localitatea Dumbraveni, dupa ce soferul a pierdut controlul volanului. Un tanar de 32 de ani, din Ramnicu Sarat, care conducea azi noapte pe DN2 – E85, in localitatea Dumbraveni, km 164, a pierdut controlul volanului intr-o curba la dreapta…

- Presedintele american Donald Trump a revendicat marti seara un "imens succes" electoral si le-a multumit sustinatorilor sai intr-o scurta postare pe Twitter, transmite AFP. Democratii au preluat contro...

- Un tanar din Blaj a provocat, duminica, un accident rutier, in timp ce conducea sub influenta alcoolului. A pierdut controlul volanului si a ajuns cu masina in rigola de pe marginea drumului. Acesta avea alcoolemie de 1,09. Potrivit IPJ Alba, in 30 septembrie, in jurul orei 22.30, politistii de ordine…

- Azi dupa-amiaza, s-a inregistrat un accident spectaculos pe dealul Feleacului, dupa ce șoferul nu a adaptat viteza la condițiile de drum și a pierdut controlul volanului. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Sambata, 22 septembrie, ora 18.20, in timp ce conducea autoturismul intr-o curba periculoasa pe str. Oborului din comuna Șcheia, din cauza vitezei excesive, un barbat de 25 de ani din comuna Mitocu Dragomirnei, a pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat in coliziune cu autoturismul condus…

- Un barbat a murit sambata dupa-amiaza intr-un accident produs pe Autostrada A2, dupa ce a pierdut controlul volanului, masina s-a rasturnat, el fiind proiectat in afara autoturismului. La fata locului s-a deplasat si elicopterul SMURD, dar cadrele medicale nu au putut decat sa constate decesul, transmite…

- Polițiștii din Negrești-Oaș au fost sesizați marți, 18 septembrie, despre faptul ca in localitatea Boinești a avut loc un accident. Oamenii legii au stabilit faptul ca un barbat, de 66 de ani, din localitatea Boinești, pe fondul neadaptarii vitezei la condițiile de drum in curba a pierdut controlul…