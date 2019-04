„Mamă, full time job”, o nouă ediție a Atelierelor de Idei Unica O noua ediție a Atelierelor de Idei Unica va avea loc joi, 18 aprilie, in ParkLake, și va avea ca tema „Mama, full time job”. Trei personalitați vor vorbi in cadrul acestui eveniment special dedicat tinerelor mame, aflate la inceput de drum. Sa fii tanara mama aflata la inceput de drum nu este deloc ușor. Trebuie sa te obișnuiești cu un nou membru al familiei, cu schimbarile suferite de organismul tau și trebuie sa te adaptezi la un stil de viața cu totul diferit. Cum ne adaptam la nevoile copilului și ce trebuie sa facem ca micuții noștri sa creasca intr-un mediu sanatos, aflam la Atelierele… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- “Ma simt mai plina de energie ca niciodata”. Oricat ar parea de incredibil, asta vine de la mama a trei copii! Lavinia Petrea, care in august anul trecut le-a daruit lui Mathias și Klarei o surioara, Karin, se intoarce pe micul ecran, la matinalul PRO TV, pe 1 aprilie și, culmea, abia așteapta sa-și…

- La scurt timp dupa ce a anunțat ca va deveni mamica, Diana Dumitrescu a inceput un tur de promovare a celui mai recent film in care a jucat, „Faci sau taci”. Poate face asta fara probleme, sarcina e abia la inceput. Va continua sa mearga la evenimente mondene cand va mai crește burtica ori dupa ce va…

- Va așteptam la o noua ediție a Atelierelor de Idei Unica sa discutam, alaturi de speakeri de top, despre „Frumusețe cu și fara bisturiu”. Evenimentul va avea loc joi, 21 februarie, de la ora 19.00, in incinta complexului comercial Parklake. Ce mai inseamna frumusețea pentru femeia moderna? Tinerețea…

- Pe 31 ianuarie, echipa revistei Unica te invita la Atelierele de idei Unica, unde se va discuta despre “Lecția de autoaparare” cu patru invitați speciali. Participarea la eveniment se face pe baza de inscriere: completeaza formularul online pana la data de 29 ianuarie, ora 17:00. Locurile sunt limitate,…

- Aseara, 21 ianuarie, de la ora 19:00, a avut loc o noua ediție a Atelierelor de Idei Unica, unde cei patru speakeri, Amalia Enache (prezentatoarea Știrilor Pro Tv), Mihaela Bilic (medic nutriționist), Irina Alionte (antreprenor) și Miruna Stanculescu ( psihoterapeut) ne-au vorbit despre cum sa ne realizam…

- Aseara, la Galeria Galateca, a avut loc o noua ediție a Atelierelor de Idei Unica, unde am discutat despre planurile și dorințele din 2019. Unul dintre speakerii evenimentului a fost prezentatoarea Știrilor Pro Tv, Amalia Enache, care și-a amintit un moment din copilarie ce a marcat-o. Amalia Enache…

- Atelierele de Idei Unica revin in noul an cu forțe proaspete, speakeri entuziaști și bineințeles, cu idei noi. Revista Unica te invita, luni, 21 ianuarie, la Galeriile Galateca, incepand cu orele 19:00, sa petreci o seara de neuitat alaturi de patru personalitați. La inceput de an de promitem ca vom…