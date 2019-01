Mama fetei ucise in Constanta, marturii dramatice: “sa-mi omoare sufletul…” Daramata de moartea copilei sale de 14 ani -ucisa, din cate se pare, chiar de catre tatal ei -mama adolescentei din judetul Constanta povesteste cu vocea gatuita de suferinta ce isi aminteste din ziua de vineri, cand si-a gasit sfarsitul fata cea mare a familiei. Dupa cum e de inteles, nu isi poate explica sub nicio […] Mama fetei ucise in Constanta, marturii dramatice: “sa-mi omoare sufletul…” is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Valoroasei serii de titluri din Biblioteca Virtuala ZIUA de Constanta, care reconstituie istoria Dobrogei si povestesc despre ce am fost odata, la care au trudit personalitati, consemnand cu sinceritate, incepand de astazi, i se alatura o carte rara, aparuta la 1928, extrem de pretioasa prin continutul…

- Pe primul semestru al anului 2018, cel mai mic oras din judetul Calarasi - Lehliu Gara, ocupa primul loc la pretul cel mai mare al gigacaloriei respectiv de 471,89 lei. Si in Constanta, locuitorii bransati la sistemul centralizat au platit 427,47 lei/ Gcal. In topul oraselor cu cea mai scumpa caldura…

- In aceasta dimineata, un accident rutier s a produs pe drumul national dintre Constanta si Harsova, in apropiere de comuna Crucea. Un automobil condus de un tanar a derapat intr un sant de pe marginea drumului. La fata locului a ajuns un echipaj de la Politia Rutiera, care l a condus pe tanar la postul…

- Sambata, 17 noiembrie 2018, de la ora 14.00, in Sala Magna a Palatului Arhiepiscopal din Constanta str. Arhiepiscopiei, nr. 23 , se va desfasura simpozionul national "Parintele Daniil Sandu Tudor si chipul Rugului Aprins".Acum 56 de ani, pe 17 noiembrie, parintele Daniil Sandu Tudor, fondatorul, organizatorul…

- Un accident ingrozitor care a avut loc miercuri dimineata pe calea ferata a curmat viata unei femei si a afectat, temporar, circulatia in zona respectiva. Totul s-a intamplat in judetul Constanta, in statia de cale ferata Murfatlar. Mai exact, pe Magistrala 800, la kilometrul feroviar 209, dupa ce “o…

- S-a confirmat inca un focar de pesta porcina africana in judetul Constanta, mai exact in zona localitatii Mircea Voda. Anuntul facut de specialisti a fost urmat deja de masuri din partea autoritatilor locale. Concret, prefectul judetului a convocat Comitetul Local de Combatere a Bolilor la Animale.…

- Animalul, care, in urma testelor ADN, s-a dovedit responsabil pentru aceste morti in serie in estul Indiei a fost omorat dupa o vasta operatiune de vanatoare in care au fost implicati rangeri si tragatori de elita. Tigroaica in varsta de zece ani, poreclita Avni, a semanat teroare in ultimii doi ani…

- Ziua de marti a inceput cum nu se poate mai rau pentru soferul unui autovehicul de mare tonaj ajuns la agentia de incasare de la Fetesti. Remorca TIR-ului pe care il conducea, pe sensul dinspre Capitala spre Constanta, a acrosat o cabina a statiei de taxare, avariind-o puternic. Acestea nu au fost,…