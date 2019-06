Stiri pe aceeasi tema

- Oana, sora cantareței Delia Matache, a dezvaluit cand va avea loc botezul baiețelului ei, Bogdan. Sora Deliei il va creștina pe cel de-al doilea copil al sau, Bogdan, in aceasta vara, mai exact in data de 16 iunie. "Ne-am gandit cam tarziu, a trebuit sa il facem foarte repede, am avut noroc. La fel…

- Ajuns in orașul nostru pentru o seara, tocmai pentru a fi prezentat publicului larg, Laszlo Balint a fost deschis cu presa, stand la dispoziția jurnaliștilor imediat ce s-a terminat prezentarea. Nimic despre promovare Balint a vorbit despre viitor, dar și despre trecut: „UTA ocupa un…

- Sora Deliei, Oana, se pregatește de botezul celui de-al doilea copil al sau. Nașii micuțului vor fi chiar Delia și soțul ei, Razvan. Oana Matache a dezvaluit ca vrea sa-l boteze pe cel de-al doilea copil al ei, Bogdan, pana la sfarșitul acestei veri. "Simt ca ieri am facut botezul Jessicai. Este o mare…

- Sefii de stat sau de guvern din tarile Uniunii Europene se reunesc, joi, intr-un summit informal la Sibiu pentru a discuta despre viitorul UE. Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca reuniunea de la Sibiu arata ca "romanii conteaza in Europa". "Summitul este extrem de important nu numai pentru Europa,…

- Prezentatorul de televiziune Cabral și partenera sa de viața, actrița Andreea Ibacka, se pregatrez de botezul fiicei lor, Namiko. Evenimentul va avea loc in luna mai. Andrea Ibacka a dat toate detaliile despre botezul fiicei sale și a lui Cabral. "Botezul va fi in luna mai pentru ca asteptam sa se incalzeasca…

- Jucariile nu sunt pentru toata lumea! Mihai Raduț, fotbalistul legitimat la Lech Poznan a ieșit in parc impreuna cu partenera lui de viața, Diana Gherlan, dar și alaturi de fiul sau, pe care il iubește extrem de mult. Paparazzii noștri au fost extrem de vigilenți, iar atunci cand credea ca nimeni nu-l…

- Oana, sora cantareței Delia Matache, urmeaza sa fie externata peste doar cateva zile. Aceasta a nascut duminica cel de-al doilea copil. Dupa ce in weekend a adus pe lume cel de-al doilea copil al sau, Oana, sora Deliei, se afla inca la clinica unde a nascut. Alaturi de ea se afla partenerul de viața,…

- Gina Matache, mama Deliei, a facut dezvaluiri despre momentul in care fiica sa cea mica, Oana, a devenit mamica pentru a doua oara. Sora Deliei, Oana, a nascut duminica, 17 martie, cel de-al doilea copil, un baiețel. Micuțul a cantarit 3,3 kilograme la naștere. Mama Deliei și a Oanei, interpreta de…