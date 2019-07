Stiri pe aceeasi tema

- Mama Alexandrei Macesanu, adolescenta care ar fi fost sechestrata și ucisa de un presupus criminal din Caracal, a este sfașiata de durere. Femeia a ajuns, vineri-dimineata, la locuința suspectului, pe care il acuza ca i-a omorat copilul.

- Mama Alexandrei Maceseanu, adolescenta despre care se crede ca a fost sechestrata de un barbat din Caracal, a a ajuns vineri-dimineata, 26 iulie, la locuinta suspectului George Dinca, un barbat de 65 ani care i-ar fi omorat copila in chinuri groaznice.

- Informații absolut halucinante. Una din fetele disparute in Olt a sunat la 112 din casa barbatului care a ucis-o. STS nu a reușit sa localizeze corect apelul, anunța Antena 3. Astfel, fata a murit in mainile barbatului care o luase la ocazie. In aceste momente, polițiștii fac cercetari in Caracal,…

- Polițiștii și procurorii din Galați fac cercetari dupa ce, in noaptea de miercuri spre joi, un barbat și-ar fi omorat fratele in timpul unui scandal, produs pe fondul consumului de alcool. Suspectul este audiat de polițiști, informeaza Mediafax.Polițiștii și procurorii fac cercetari in satul…

- Accidentul grav a avut loc pe DN6, la Daneasa, vineri seara. Șoferul din Gorj a murit iar autorul accidentului a fost grav ranit, a anuntat poliția din Olt. In accident au fost implicate doua autoturisme in care se aflau numai soferii acestora. Dupa primele cercetari referitorare…

- Doua fete, de 9 ani, respectiv 12 ani, s-au inecat, vineri seara, intr-un parau din Caracal, judetul Olt, ele fiind cautate de pompieri si scafandri. Ele au fost gasite si, pentru ca se aflau in stop cardio-respirator, cadrele medicale au inceput manevrele de resuscitare, fara a reusi sa le aduca la…

- Manuela Mustațea, tanara absolventa de Drept ucisa in localitatea Bragadiru, va fi inmormantata duminicp, 30 iunie, in satul bunicilor ei, din județul Olt. Conform tradiției, familia a imbracat-o in rochie de mireasa.

- Un barbat din Cricova, care a ucis cu sange rece o tanara si-a aflat sentinta.Procuratura Generala a anuntat despre condamnarea la 15 ani de detentie a unui locuitor al orasului Cricova, in varsta de 33 de ani, pentru omorul intentionat, savarsit cu o deosebita cruzime, al