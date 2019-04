Stiri pe aceeasi tema

- Imagini tragedie in Sambata Mare. O FAMILIE DISTRUSA. Doi copii de 11 luni si 5 ani au murit intr-un grav accident rutier. Mama si tatal lor in stare grava.FOTO Un grav accident rutier a avut loc sambata dimineața, la ieșire din Huedin, la Podul Vinerii, in județul Cluj. Doi copii, de 11 luni și 5 ani,…

- Descoperire dureroasa intr-o casa din Botosani, comuna Vladeni. O femeie in varsta de 68 de ani, parasita de intreaga familie, a ajuns de urgenta la spital, in stare grava, dupa ce a locuit intr-o mizerie de nedescris in ultima perioada.

- Durere mare in familia unui preot din Botosani. Barbatul a murit in urma unui accident grav. Accidentul a avut loc in urma cu doua zile, chiar in comuna in care slujea, iar preotul a fost cel care l-a provcat.

- Pe Audrey Hepbrun a iubit-o o lume intreaga, dar actrița a avut un secret de familie rușinos și a trait cu teama ca acesta s-ar putea afla și i-ar putea distruge cariera la Hollywood, in perioada sensibila de dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial.

- A trecut prin momente dramatice la inceputul lunii martie, cand a fost implicat intr-un accident de motocicleta cumplit, in Ibitza, insa acum DJ Pagal și-a revenit din coma și a facut public un mesaj sfașietor.

- Andreea Balan a trecut prin momente dramatice in timpul operației de cezariana, insa acum se simte bine, este monitorizata in continuare de medici și, de pe patul de spital, a facut primele declarații.

- Doi politisti din Iasi au ajuns la spital dupa ce au fost implicati intr-un accident in Capat CUG. Accidentul s-a petrecut vineri, putin dupa ora pranzului. Politistii se aflau intr-un autoturism neinscriptionat cand au fost loviti de un VW Touareg. In urma impactului, cei doi politisti au avut nevoie…