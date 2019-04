Dupa ce imaginile in care sotul ei, Ovidiu Popa, isi bate copiii, suparat ca a fost parasit, au scandalizat o tara intrega, iar barbatul a fost arestat, Gabriela Popa, mama celor doi copii batuti, a sosit la Fantani, in comuna Nicoresti, in aceasta dimineata (09 aprilie 2019). A revendicat cei doi copii ramasi in grija [...]