Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii nu au probe ca fetele sunt moarte si nu exclud ca ele sa fie in viata: Nu putem neglija aceasta varianta. Banila, DIICOT: Despre fata de 15 ani, a spus prima data ca a aruncat-o in Olt, apoi ca a aruncat-o in Dunare Procurorul-sef DIICOT, Felix Banila, a anuntat, miercuri, ca Directia nu…

- Se adancește misterul cazului din Caracal. Noi imagini, difuzate in premiera la „Acces Direct”, arata ce facea Gheorghe Dinca, presupusul criminal al Alexandrei și al Luizei, in timpul in care adolescenta de 15 ani suna la 112.

- Ultimele imagini aparute cu Luiza Melencu in viața o arata pe tanara mergand pe un trotuar și vorbind la telefon, inainte de a fi rapita și ucisa de criminalul din Caracal, Gheorghe Dinca.

- Au trecut mai bine de 12 ore de cand oamenii legii au intrat in casa lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal al Alexandrei, tanara care s-a urcat intr-o masina la ocazie. Barbatul este suspect si in cazul Madalinei, copila disparuta in urma cu trei luni!

- Noi imagini din interiorul casei in care Gheorghe Dinca, mecanicul auto care a rapit și ucis cel puțin doua adolescente, au fost facute publice. Barbatul traia intr-o mizerie de nedescris, iar printre munții de gunoaie anchetatorii au gasit ramașite umane care ar proveni de la cel puțin patru cadavre.

- Cea mai cunoscuta și iubita cantareața de muzica populara din Ardeal și-a botezat in urma cu cateva zile cel de-al doilea copil al familiei. Botezul micutei Irina Maria a fost unul de milioane, iar Georgiana Lobont si soțul sau, Rareș Ciciovan, sunt foarte fericiti, dupa ce fiica lor a fost crestinata.…

- Devenita oficial sotia lui Radu Mazare, Roxana Mihalache s-a pus pe chefuit. Tanara nevasta a fostului primar al Constantei a sarbatorit marele eveniment asa cum se cuvine. Paparazzii Spynews.ro au imagini exclusive de la petrecere.

- Și-a vazut moartea cu ochii pana in ultima secunda! Un tanar a reușit sa se sprijine pe pervazul geamului, dupa ce casa in care locuia a luat foc. Imagini video cu impact emoțional puternic