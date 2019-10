Stiri pe aceeasi tema

- La Timișoara a avut loc o masa rotunda la care participanții au vorbit despre imunoterapie și despre cum are loc lupta prin aceasta metoda cu cancerul. Au vorbit despre aceste metode profesionisti din domeniul medical, reprezentanți ai asociatiilor de pacienti și ai industriei farmaceutice. Imunoterapiile…

- In lupta organismului cu stresul se pot produce dezechilibre cu consecinte grave asupra starii de sanatate, mai ales daca stresul se manifesta pe termen lung. Unele dintre aceste consecinte sunt anumite forme de depresie. Vestea buna este ca si impotriva acestei boli se poate lupta prin alimentatie,…

- Datorita continutului mare de apa, fructul acesta este un bun detoxifiant, avand proprietati diuretice si revigorante. Iata beneficiile pepenelui galben! Prin actiunea diuretica, laxativa si detoxifianta, pepenele galben este recomandat in caz de anemie, constipatie, hemoroizi, guta,…

- Laura Cosoi este acum o mama și o soție fericita. Are o cariera de succes și casnicia pe care și-a dorit-o intotdeauna. Insa, puțini sunt cei care știu despre problemele pe care vedeta le-a avut cu depresia. „Nu am dormit o noapte și o zi și cand am ajuns dupa-amiaza in București, l-am rugat pe Matei…

- Olivia Newton-John a vorbit despre lupta sa cu cancerul. Aceasta a facut mai multe dezvaluiri in cadrul unei emisiuni televizate. Vedeta in varsta de 70 de ani a vorbit deschis despre lupta sa zilnica cu cancerul la san. Actrița se afla in stadiul patru al acestei boli cumplite. „Cand ți se pune un…

- Inginerul de sunet Dan Horton este noul iubit al cantaretei Lady Gaga, a informat marti revista People, care a publicat fotografii in care vedeta este vazuta sarutand un barbat, relateaza EFE. Horton, 37 de ani, a lucrat ca inginer de sunet pentru vedeta in varsta de 33 de ani. Imaginile publicate de…

- Viitorul a trecut de Hermannstadt, scor 3-2. Brazilianul Eric a marcat un gol și a ajuns la doua lungimi de recordul deținut de conaționalul Wesley. „Mai puțin are importanța cine a marcat. Conteaza doar victoria dupa un meci greu in Europa League. S-a simțit oboseala, dar am reușit sa obținem aceasta…