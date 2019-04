Mama cancelarului Angela Merkel a murit

Stiri pe aceeasi tema

- Decesul mamei cancelarului Germaniei s-a produs in urma cu cateva zile, dar a fost confirmat miercuri de Guvernul german, care a cerut sa fie respectat dreptul la viata al familiei. Nascuta in orasul polonez Gdansk, Herlind Kasner s-a mutat in Germania in anul 1954 si s-a casatorit…

- Premierul britanic Theresa May și cancelarul german Angela Merkel au fost de acord ca "asigurarea unei ieșiri ordonate a Marii Britanii din Uniunea Europeana este importanta", relateaza site-ul agenției Associated Press.Theresa May și Angela Merkel au discutat marți la Berlin, in contextul…

- Formatiunea de exterma dreapta aflata in opozitie a depus in Bundestag (camera inferioara a parlamentului de la Berlin) un proiect de amendament la Constitutie, care va fi dezbatut pe 14 martie.Modificarea legii fundamentale ceruta de AfD ar insemna ca seful guvernului german sa poata fi…

- Uniunea Europeana trebuie sa se schimbe pentru a putea prospera intr-o ''competitie a sistemelor'' cu China si SUA, a declarat intr-un interviu acordat publicatiei Politico noua sefa a Uniunii Crestin-Democrate (CDU) germane, Annegret Kramp-Karrenbauer. In interviul publicat…