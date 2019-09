Mama Biancai Andreescu a devenit tinta ironiilor pe internet

Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Andreescu, proaspata campioana de la US Open, dupa ce a invins-o pe Serena Williams, cu scorul de 6-3, 7-5, le-a transmis mulțumiri fanilor din Romania, potrivit Mediafax.Jucatoarea canadiana de origine romana le-a transmis susținatorilor din Romania, prin intermediul canalului Romanian…

- Serena Williams a disputat patru finale de grand slam dupa ce a nascut, ultimele doua la US Open si ultimele doua la Wimbledon, toate pierdute fara set castigat. Dupa ce a fost invinsa sambata de Bianca Andreescu, in ultimul act al US Open, Williams a aprecizat ca a jucat mai bine decat in finala…

- Serena Williams (8 WTA, 37 de ani) și Bianca Andreescu (15 WTA, 19 ani) se infrunta astazi in finala US Open, de la ora 23:00. Daca se va impune in finala de la Flushing Meadows, Bianca Andreescu, jucatoare din Canada cu origini romanești, o va depași in clasamentul WTA pe Simona Halep, care ar urma…

- Bianca Andreescu, in varsta de 19 ani, s-a impus in semifinale in fata elvetiencei Belinda Bencic, scor 7-6 (3), 7-5, dupa un meci de doua ore si 13 minute. Serena Williams a invins-o pe ucraineanca Elina Svitolina, scor 6-3, 6-1, si este la un singur meci de a 24-a victorie la un turneu de…

- Serena Williams va juca in faza urmatoare cu compatrioata sa Catherine Mc Nally. "Cred ca am reusit sa ma concentrez, in special la punctele de break, si nu am lasat-o (pe Sarapova) in joc, pentru ca ea este tipul de jucatoare care nu renunta. Chiar si pe final ea vrea sa lupte in continuare",…

- Bianca Andreescu a caștigat Rogers Cup, dupa finala cu Serena Williams, abandonata de jucatoarea americana dupa primele patru game-uri. ”Imi pare atat de rau. Pot sa te imbrațișez? Ești bine? Ce s-a intamplat? Ești o bestie cand vine vorba de accidentari, eu am avut deja atatea accidentari. Știu ca…

- Serena Williams (37 de ani, 10 WTA) a invins-o pe cehoaica Marie Bouzkova (21 de ani, 91 WTA), scor 1-6, 6-3, 6-3 și o va infrunta pe Bianca Andreescu (19 ani, 27 WTA) in finala Rogers Cup, diseara, la ora Romaniei 20:30. Serena a prefațat finala cu Andreescu. Replicile americancei au fost, ca de fiecare…

- Serena Williams, locul 10 WTA, a invins-o pe Naomi Osaka, locul 2 mondial, si este in semifinale la Rogers Cup, unde ar putea juca impotriva Simonei Halep, potrivit news.ro.Serena Williams s-a impus, scor 6-3, 6-4, dupa o ora si 16 minute. Citește și: Gabriela Firea reacționeaza! ‘Nu…