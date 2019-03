Stiri pe aceeasi tema

- DROGUL ZOOBIE LOVEȘTE DIN NOU IN BAIA MARE – UN ADOLESCENT a fost SALVAT DE la MOARTE DE UN TRECATOR .foto Aseara, in jurul orei 21.30, un alt tanar ar fi cazut prada acestor substanțe extrem de periculoase. Un baimarean l-a gasit cazut pe jos, chiar in mijlocul strazii George Enescu din Baia Mare.…

- FC Nantes, cu portarul Ciprian Tatarusanu pe teren tot meciul, a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (2-0), echipa Toulouse, in optimile de finala ale Cupei Frantei. Tatarusanu nu mai jucase de la 20 ianuarie, din cauza unei accidentari. Marti, portarul nationalei Romaniei a avut o…

- Doua femei de 79, respectiv 59 de ani din municipiul Barlad au fost descoperite decedate in locuinta, vecinii fiind cei care au alertat autoritatile. Acestea locuiau intr-o casa de pe strada ”Slt. Marin Lucian”.

- Madonna face ce face și le mai da fanilor sai motiv de amuzament! De curand, vedeta s-a afișat intr-o ipostaza extrem de neglijenta, care i-a facut pe admiratorii ei din mediul virtual sa creada ca a consumat alcool.

- De ce te temi de moarte viata Bleaga ramai, fara cuvinte Pleostita esti de tot la fata De parca ti-a cazut un dinte Stai dreapta, fa-l pe dracu ghem Bun sa-mpletesti din el ciorapi Fa-ti cruci cu limba la blestem Depinzi de tine sa nu crapi Hai, suie in caruta, toanto Nu-ti lua boccele, […] Articolul…

- Dupa ce a fost diagnosticata cu meningita, Diana Ghisoiu a intrat in coma, iar doua zile mai tarziu, in moarte cerebrala. Cand a implinit 24 de ani, pe 15 ianuarie, medicii le-au transmis parintilor ca fiica lor nu poate fi salvata. In loc sa-i ureze "La multi ani" pe profilul de Facebook, apropiatii…

- Cântareata americana Aretha Franklin ar fi fost jefuita înainte sa moara, în august anul trecut, iar o ancheta în acest sens a fost deschisa de politia din Michigan, potrivit tmz.com.

- Este alerta in Capitala, la o saptamana dupa ce un bebelus a fost gasit mort, abandonat la gunoi. Mai multe femei au fost audiate, insa mama copilului nu a fost inca identificata. Nou-nascutul a fost ucis, spun procurorii, care fac din nou apel la populatie, pentru gasirea criminalului.