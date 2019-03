Stiri pe aceeasi tema

- Sectia de Anestezie si Terapie Intensiva (ATI) si blocul operator de la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din Capitala se vor deschide, dupa ce Directia de Sanatate Publica (DSP) a incheiat verificarile in unitatea spitaliceasca, iar rezultatele au fost bune. Inca nu a fost precizata o…

- In perioada: 04 februarie – 31 martie 2019, va fi suspendat traficul rutier pe str. Tighina, tronsonul cuprins intre bd. Ștefan cel Mare și Sfant și str. 31 August 1989, in legatura cu executarea lucrarilor de modernizare a 3 strazi din zona centrala a capitalei.

- Dan Gaspar, avocatul care reprezinta familia fetei, a declarat pentru ”Adevarul” ca a depus o plangere penala pentru vatamare din culpa pe numele echipei de medici si asistenti medicali care a participat la operatia de apendicita. Plangerea a fost inregistrata marti dimineata la Parchetul de pe langa…

- Dumitru Biru se afla in patrulare pe raza sectorului Vicovu de Sus, unde iși avea și localitatea de domiciliu, potrivit monitorulsv.ro. Colegii au fost primii care i-au acordat primul ajutor. Barbatul a fost preluat de o ambulanta și transportat la Spitalul municipal Radauti. Din pacate,…

- Un bebelus care a fost nascut la Maternitatea din Buzau, de o adolescenta de 15 ani, a murit, luni, iar tanara a fost transferata imediat dupa nastere la Spitalul „Marie Curie” din București. Reprezentantul DSP Buzau, Carmen Scantei, a declarat ca bebelusul a fost nascut duminica, iar luni dimineata…

- Gripa face ragavii pe teritoriul Romaniei, cauzand deja șapte decese pana acum.Astfel, un barbat de 69 de ani din județul Prahova, care nu era vaccinat antigripal, a murit astazi din cauza virusului. Din aceeași cauza, noaptea trecuta, la Spitalul de Urgența ”Grigore Alexandrescu” din Capitala, s-a…

- Fetita in varsta de 12 ani care in cursul saptamanii trecute a fost lovita de o masina in timp ce traversa strada in fuga printr-un loc nepermis s-a stins din viata in noaptea de luni spre marti. Aceasta se afla internata in Clinica de Anestezie si Terapie Intensiva (ATI) de la Spitalul de Copii „Sf.…

- Un accident s-a produs, miercuri dimineata, in Capitala, dupa ce un barbat de 54 de ani a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat cu masina. Barbatul a decedat in urma accidentului, el lovind refugiul statiei STB Crinului si rasturnandu-se pe o parte.