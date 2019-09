Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din comuna Grosi, județul Maramureș, a reclamat la Poliție ca a fost atacat de doua persoane care l-au batut si i-au furat 600 de lei. Polițiștii au stabilit ca barbatul și-a cheltuit banii pe bautura, iar de frica soției a inventat talharia, potrivit Mediafax.Politia din Baia Mare…

- O amenda de 15.000 de lei aplicata de Garda de Mediu fabricii de cauciucuri Continental din Timisoara a fost anulata de judecatori. Fabrica a pierdut in prima instanta, la Judecatoria Timisoara, procesul de anulare a amenzii, dar a primit castig de cauza in apel, la Tribunalul Timis.

- Trimis in judecata de procurorii Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Serviciul Teritorial Constanta, un tanar din Constanta a fost condamnat in prima instanta la aproximativ trei ani de inchisoare cu executare pentru detinere, fara drept, de droguri de risc,…

- Veste buna pentru membrii trupei Parazitii! Cheloo, FreakaDaDisk, Ombladon si casa de productie 20cm Records au castigat in prima instanta procesul deschis de Sinducatul National al Agentilor de Politie.

- Luni seara, in jurul orelor 19:30, politistii Sectiei de Politie nr. 1 Ploiesti au fost sesizati despre faptul ca numita Matei Doina, in varsta de 71 de ani, din Ploiesti, ar fi plecat in mod voluntar de la adresa de domiciliu si nu a mai revenit.Se pare ca aceasta ar fi plecat de la domiciliu astazi,…

- Milena Maria Gavrila, o fata de 14 ani din comuna Pirscov, județul Buzau, a disparut in urma cu doua saptamani. Mama fetei a primit un telefon de la un barbat dintr-un sat vecin care i-a spus ca fata nu se mai intoarce, a notat observator.tv. Tatal fetei a mers la poliție sa reclame dispariția acesteia,…

- O femeie din Cluj a ramas fara portofelul in care avea o suma mare de bani dar a reușit sa-l recupereze cu aproape toți banii. Portofelul i-a fost furat din plasa, a sunat la Poliție iar un agent a cautat patru ore prin piața ca sa dea de urma lui. Intr-un final, persoana care il furase l-a predat la…

- O SAPTAMANA DE SARBATOARE PENTRU COPII Pentru marcarea Zilei Internationale a Copilului, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Vrancea au desfasurat o serie de activitati și le-au impartasit celor mici din experienta lor si din tainele meseriei de polițist. Activitațile dedicate…