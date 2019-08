Stiri pe aceeasi tema

- Seful STS, general-locotenent ing. Ionel-Sorinel Vasilca, si-a dat demisia in urma cazului de la Caracal. "Doresc sa va informez ca, incepand cu data de 29 iulie 2019, am inaintat presedintelui Romaniei demisia mea din functia de director al Serviciului de Telecomunicatii Speciale.…

- "Alexandra a fost asasinata de un sistem clientelar. A cazut victima regulii de aur a politicii de cadre: angajarea de pile, nu de oameni competenți. Da, in nenorocirea de la Caracal exista un lung șir de nerespectari ale legii. Autoritațile au fost timorate in absența unui ordin. Nimeni nu și-a…

- Alexandru Padureanu a dat ultimele detalii despre starea de sanatate a Corneliei Catanga. Artista a fost internata de urgența la Spitalul Floreasca, in urma unui stop cardio-respirator. „Mama se odihneste, are nevoie de multa odihna. Se simte mai mai bine. Vede foarte bine (n.r. - legat de zvonul privind…

- Lorena Balaci a postat pe contul de socializare un mesaj pentru fiul ei mai mare, Atanas Trica, alaturi de care a atașat o imagine cu acesta. Baiatul, care și-a aniversat ziua de naștere, ii seamana perfect mamei lui. Atanas ii calca deja pe urme celebrului sau bunic, Ilie Balaci, care a murit in urma…

- Fostul trezorier al PSD Mircea Draghici a afirmat, luni, ca nu exista "nicio ratiune pentru punerea in miscare a actiunii penale" impotirva sa, in dosarul in care este acuzat de delapidarea subvențiilor acordate de stat pentru social-democrați, transmite Agerpres. "Sunt realmente uluit de decizia DNA…

- Fostul trezorier PSD, Mircea Draghici, s-a prezentat luni dimineața la sediul DNA pentru a fi informat ca i-a fost schimbata incadrarea in cea de inculpat in dosarul de delapidare.„Sunt realmente uluit de decizia DNA de astazi. Nu exista absolut nicio rațiune pentru punerea in mișcare a acțiunii…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anuntat duminica, pe pagina sa de Facebook, ca “si-a exprimat deschiderea”, de a participa la competitia din partid pentru desemnarea celui mai bun candidat la alegerile prezidentiale, pentru a arata ca un presedinte poate sa faca, nu doar sa vorbeasca…

- Yoko Ono, fosta soție a artistului John Lennon, va organiza un eveniment desfasurat sub sloganul ''Bells for Peace'', care va avea loc in Cathedral Gardens din Manchester, in data de 4 iulie. Artista iși dorește ca locuitorii din Manchester sa transmita impreuna un mesaj de pace catre lume, in deschiderea…