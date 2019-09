Stiri pe aceeasi tema

- Parinții Alexandrei Maceșanu, tanara care ar fi fost ucisa de Gheorghe Dinca, au venit la DIICOT, pentru a studia concluziile raportului de expertiza genetica privind oasele gasite in cenusa din butoiul metalic de la domiciliul lui Gheorghe Dinca, inculpat in cazul de la Caracal.

- Un accident soldat cu moartea a trei persoane, printre care și un copil, s-a produs astazi pe DN2E85, in localitatea Mihailești. Martorii spun ca șoferul vinovat ar fi adormit la volan. Polițiștii au stabilit ca vina ii aparține unui bucureștean de 63 de ani, care conducea un Vw Polo din direcția București…

- "Ca orice om normal din tara asta, am ramas de mult fara cuvinte. Vazand ce s-a intamplat in tot acest caz, in cele 33 de zile, nu mai am vorbe. Atat a putut sa faca justitia din Romania, procuratura din Romania. Atata a facut! Mai mult nu exista! Ce e de facut? Toti suntem responsabili. Unii mai…

- Daniela Dinca, fiica monstrului din Caracal, a dat un interviu pentru Antena 3, in care a transmis un mesaj familiilor celor doua fete, Alexandra și Luiza, pe care tatal ei spune ca le-a ucis.Atac puternic al aviației israeliane in Siria. Au fost atacate ținte pentru a impiedica un atac al…

- Zilele trecute, ceea ce s-a dorit a fi o dezbatere intre fostul presedinte Traian Basescu si Luis Lazarus despre cazul Caracal a devenit un schimb de replici dur in care s-au formulat acuzatii, fara ca interlocutorii sa aiba un dialog, iar toate astea in timp ce Alexandru Cumpanasu astepta sa intre…

- Daniela Dinca, fiica lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal, a avut o relație cu un om de afaceri italian acuzat ca a facut trafic de munitie. S-a aflat și ce facea femeia cand tatal ei era arestat.

- Mama Luizei Melencu, fata disparuta la Caracal și despre care Gheorghe Dinca a recunoscut ca a ucis-o, a primit marti, 30 iulie, un mesaj potrivit caruia fiica sa este inca in viata. Femeia a sunat la 112 si a plecat impreuna cu Politia spre adresa indicata.Politistii din Caracal au plecat…

