- Fostul președinte Traian Basescu considera ca dosarul Caracal este un caz greu, apreciaza ca nu exista nicio șansa de mușamalizare și ii ataca dur pe avocatul familiei Luizei și pe unchiul Alexandrei:„Caracal altfel ! Dosarul Caracal va da definitia la zi a capacitatii Statului Roman…

- Gheorghe Dinca, ucigașul din Caracal, a spus anchetatorilor, la audierile de sambata, ca a folosit pentru creșterea temperaturii, in butoiul in care a ars cadavrul, vaselina și carton bitumat, au declarat surse judiciare pentru MEDIAFAX. Legat de cadavrul Luizei, susține ca l-a aruncat in Dunare.Citește…

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a declarat sâmbata, în Teleorman, ca este foarte important ca organizațiile partidului sa susțina candidatul la prezidențiale și ca marea majoritate a filialelor s-au exprimat pentru un candidat din interiorul partidului.Viorica Dancila a declarat…

- "Nu am luat inca in calcul acest lucru, am considerat ca voi merge cu un candidat, iar eu, ca prim-ministru, presedinte al PSD, il voi sprijini cu toate fortele, cu tot partidul, astfel incat sa castige alegerile prezidentiale, dar nu vreau sa se creada ca sunt un om las. Daca partidul imi va cere…

- Calin Popescu Tariceanu este mai increzator ca oricand in sansele sale pentru Cotroceni. Presedintele Senatului s-a declarat motivat sa candideze la alegerile din toamna pentru prezidentiale chiar daca, spune el, nu va fi sustinut de PSD. “Avand in vedere ca o candidatura cu șanse mai mari de succes…

- Președintele USR Dan Barna a declarat, in emisiunea "Marius Tuca Show", ca nu poate confirma daca va fi prezidențiabilul USR PLUS, dar in mod sigur va exista un candidat propriu. Intrebat daca va fi candidat la prezidențiale, Dan Barna a spus: "Nu pot sa confirm acest lucru. Eu confirm faptul cert…