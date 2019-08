Stiri pe aceeasi tema

- "A trecut o luna, o luna grea. Asteptam in fiecare zi sa vina acasa, sa intre pe poarta. Credem ca este in viata, vorbim cu ea in fiecare seara. Le multumesc celor care se roaga pentru noi, care traiesc cu noi aceste clipe grele. Le multumesc si Politiei care face atatea si sper sa fie bine, sa o…

- Ana Pardau, o inginera de 37 de ani din Suceava, și-a ucis trei bebeluși pe care i-a ingropat, apoi, in curtea casei. Pe ultimul dintre ei l-a nascut acum cateva zile, scrie digi24.Femeia a fost internata la spitalul din Vatra Dornei pentru ingrijiri medicale, iar saptamana viitoare va fi…

- Noi imagini cu Gheorghe Dinca. Acesta a fost dus, joi dimineata, la Politia din Caracal, acolo unde s-a intersectat cu parintii Alexandrei, una dintre victimele sale. Criminalul din Caracal a mers sa dea noi declaratii.

- ”Am primit amenințari de mai multe feluri, toate mijloacele de intimidare și discreditare a mea și a familiei mele. Amenințari de la grupari, persoane pe care nu le cunosc, insa nu m-au speriat aceste amenințari. Mai mult, in acest moment cred ca se lucreaza la cedarea mea psihica prin tot felul…

- Tatal Alexandrei, Ioan Maceșan, a povestit joi, in cadrul unui interviu pentru Antena3, ca in timp ce iși cauta fiica a fost foarte aproape de locul in care fata era sechestrata."Ce ma caiesc eu este pentru ca am trecut la o strada de ea - noi am fost pe Decebal, ea a fost pe Craiovei. Asta…

- Imagini cu Gheorghe Dinca, din ziua in care Alexandra a sunat la 112, imagini pe care nici Politia nu le-a vazut! Probe care nu au mai aparut nicaieri, cu cel acuzat ca le-a omorat pe Alexandra si pe Luiza.

- Elena, soția lui Gheorghe Dinca, a fost prezenta la perchezițiile de sambata din casa din Caracal, unde se suspecteaza ca a fost omorata Alexandra, fata de 15 ani. La ieșirea din curte, femeia nu a facut declarații, transmite Mediafax.Cei 200 de oameni stranși in fața casei au huidit-o pe…

- "Departamentul de Operatiuni Speciale a comunicat Politiei si Parchetului local ultima locatie in care se afla Alexandra la ora 19.00. Daca acest lucru e adevarat, oamenii astia sunt niste criminali. E greu de imaginat cu putem sa ii calificam. Nemernicii nu au facut nimic. Daca Departamentul de Operatiuni…