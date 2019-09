Stiri pe aceeasi tema

- Mama Alexandrei Maceșanu a declarat, joi, ca nu a vrut sa predea buletinul fiicei sale catre DIICOT, pentru ca nu crede ca fata a murit. „Noi tot ne legam de o mica speranța, firicelul acela de speranța, ca pe copilul nostru o sa il gasim, o sa intre intr-o buna zi pe poarta”, a spus femeia, potrivit…

- Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a decis sa sesizeze Inspecția Judiciara pentru a efectua controale la DIICOT București și structurile din țara cu privire la modul de instrumentare a dosarelor de trafic de persoane, informeaza MEDIAFAX. A fost cerut și un ...

- Mama și bunicul Luizei vor ajunge sa fie audiați la DIICOT, in cazul dispariției fetei de 18 ani, despre care apropiații nu mai știu nimic din 14 aprilie. Dupa ce au facut, zile la rand, declarații doar in fața presei, in rastimpul in care cercetatorii de la București au luat la puricat locuința lui…

- Christian Ciocan, purtatorul de cuvant al Sindicatului National al Agentilor de Politie (SNAP), a spus, Romania TV: ”Doar procurorul este cel care decide ce se intampla cu cercetarea, iar aceste lucruri nu trebuie interpretate ca fiind bune sau ca fiind rele. Trebuie sa așteptam concluzia…

- Procurorii DIICOT, structura centrala, au preluat, joi, dosarul crimelor din Caracal, de la structura Direcției din Craiova, anunța instituția condusa de Felix Banila. Dupa ce a fost la INML, unde s-a stabilit ca nu a fost batut de polițiști, așa cum se susținea, monstrul din Caracal este dus, la…

- Cazul de la Caracal va fi preluat de procurorii de la DIICOT Bucuresti, avand in vedere complexitatea acestuia si emotia pe care a generat-o. Pana acum, ancheta a fost derulata de procurorii antimafia de la Craiova. Anchetatorii nu au, pana acum, probe care sa ateste moartea celor doua fete, Luiza si…

- DIICOT - structura centrala va prelua dosarul crimelor din Caracal de la procurorii din Craiova. Anunțul a fost facut de purtatorul de cuvant al instituției, transmite Mediafax. Mihaela Porime, purtatorul de cuvant al DIICOT, a declarat ca procurorii DIICOT - structura centrala vor prelua dosarul crimelor…

- Politistii si procurorii DIICOT au facut 28 de perchezitii in Bucuresti si in cinci judete, la persoane suspectate de furt calificat. Gruparea era specializata in sustragerea unor obiecte de patrimoniu, iar in 2017 a furat dintr-un depozit din Anglia 260 de carti rare, in valoare de aproape 2 milioane…