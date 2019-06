Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Sacarin, mama adoptiva a Sorinei, a vorbit la Digi 24 despre episodul de vineri, cand fetita de 8 ani a fost scoasa cu procurorul din casa asistentilor maternali. Ramona Sacarin spune ca, desi fetita nu i-a vorbit despre acest episod, se gandeste ca este traumatizata din cauza celor intamplate.…

- Mama adoptiva a Sorinei, fetita de 8 ani din Baia de Arama luata in mod brutal de un procuror de la asistentul maternal, a declarat la Digi24 ca Sorina nu a vorbit deloc despre episodul traumatizant de vineri, cand a fost scoasa de un procuror din casa in care a crescut. Imaginile prezentate de presa…

- Familia adoptiva din SUA publica imagini cu micuța Sorina prin care incearca sa arate ca fetița se simte foarte bine in sanul noii familii. In ciuda imaginilor, mama adoptiva a facut o serie de declarații prin care nu s-a aratat deloc deranjata de modul in care a fost luata Sorina de catre procuror,…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat la Romania TV ca procurorul care a preluat in mod brutal fetita de 8 ani din Baia de Arama ar trebui sa demsioneze, pentru ca nu-i negociabil ce a facut.

- Pe fondul protestelor care au izbucnit la Baia de Arama, familia adoptiva a Sorinei, fetița de 8 ani din Mehedinți, a facut publice noi imagini cu micuța. De data aceasta, este vorba despre o filmare.

- Sotii Gabriel si Ramona Sacarin, care au adoptat-o pe Sorina, fetita in varsta de 8 ani aflata la familia Saramat, din Baia de Arama, au prezentat, prin intermediul avocatului Liviu Belulescu, versiunea lor in legatura cu cele intamplate.

- Livrarea transportoarelor blindate Piranha 5 pentru armata romana e intarziata de peste jumatate de an, potrivit TVR . E vorba de primele 36 de vehicule care ar fi trebuit livrate de compania americana General Dynamics, care acum au probleme la sistemul informatic și de comunicații. Inițial, transportoarele…