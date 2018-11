Mama actriței Tily Niculae a încercat să se sinucidă. Motivul este legat de fiica sa Tily Niculae a facut dezvaluiri incredibile din viața sa. Actrița a povestit un episod dramatic pe care mama sa l-a trait și in urma caruia i s-ar fi putut schimba radical destinul. Tily Niculae, in varsta de 32 de ani, a dezvaluit ca in ziua in care s-a nascut, bunicul sau a murit, iar mama sa a intrat imediat in depresie și a vrut sa se sinucida: ‘‘Mama a vrut sa se arunce de la etaj. Era in depresie și credea ca o sa mor, ca nu am șanse de supraviețuire. Multa vreme a trait cu spaima ca nu o sa ma dezvolt ca un copil normal. Tarziu s-a echilibrat, cand am inceput sa iau in greutate. M-a nascut… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

