- Conform primelor date oferite de IPJ Cluj, un șofer de 58 de ani, din Suceava, care conducea spre Cluj-Napoca a lovit mortal un barbat de 48 de ani care traversa neregulamentar strada, în fuga. „În continuare se fac cercetari pentru stabilitatea împrejurarilor exacte…

- O femeie din Marea Britanie, in varsta de 30 de ani, a fost injunghiata mortal in timp ce trecea pe langa o școala. Doi barbați au fost arestați in urma incidentului cumplit. Potrivit...

- Crima ingrozitoare intr-un sat din Bihor. O tanara de 22 de ani, mama a doi copii, a fost injunghiata mortal de fostul iubit, care este tatal micuților, potrivit stirileprotv.ro.Femeia a vrut sa plece de acasa impreuna cu minorii, iar individul a rabufnit și a atacat-o. Dupa cumplita fapta,…

- O romanca de 26 de ani a fost ucisa de iubit in Marea Britanie cu 25 de lovituri de cuțit. Incidentul s-a intamplat anul trecut, iar acum vinovatul și-a primit pedeapsa. Cristina Magda-Calancea a fost uc...

- Alison Rough, mama lui Katie Rough, a publicat un mesaj emoționant, in semn de omagiu adus fiicei sale care a avut parte de o moarte violenta. Femeia a publicat o imagine in care fiica ei de șapte ani deschidea cadourile de Craciun, cu doua saptamani inainte de a fi ucisa. In ianuarie 2017, copila a…

- Crima revoltatoare comisa de un roman din Marea Britanie. Barbatul de 44 de ani este acuzat ca si-a injunghiat mortal iubita gravida si a ucis copilul nenascut. O ruda a victimei a declarat ca suspectul si-ar fi terorizat iubita in repetate randuri. Tanara de 28 de ani, originara tot din Romania, a…

- Un barbat de 41 de ani din Braila a murit dupa ce a fost injunghiat in torace cu un cutit. Se pare ca victima a fost atacata in plina strada de trei barbati, in urma unui scandal, transmite corespondentul MEDIAFAX.