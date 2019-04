Stiri pe aceeasi tema

- O tanara din Londra a dat o sansa Romaniei • A decis sa vina in Iasi, desi a fost avertizata ca poate fi foarte periculos • Totusi, odata ajunsa aici, pare ca si-a convins parintii ca merita sa acorde o sansa unui nou inceput • Sustine ca londonezii au prea multe preconceptii despre romani, iar [...]

- Caz medical neașteptat in Bangladesh. O femeie in varsta de 20 de ani a mers la sfarșitul lunii februarie la spital, unde a nascut un baiețel nascut prematur. Peste 26 de zile, femeia a acuzat dureri și a fost dusa la spital. Acolo i s-a facut o ecografie și s-a constatat ca era gravida și a nascut…

- Meghan Markle este in ultimul trimestru de sarcina și parca radiaza tot mai mult, pe zi ce trece! Și, cum unul dintre cele mai frumoase momente pentru o graviduța il reprezinta acela in care bebelușul se mișca in burtica, acest lucru i s-a intamplat și lui Meghan Markle, in vazul tuturor!

- Ceea ce parea o gaura banala in asfalt s-a dovedit a fi un tunel secret care ducea spre o banca. Evenimentul s-a produs in Pembroke Pines, din Florida, dupa ce angajații de la drumurile publice au raspuns unei sesizari legate de apariția unei gropi, langa banca Chase. Tunel lung de 45…

- Portalul handball-planet, una dintre publicatiile importante în handbal pe plan extern, a efectuat la sfârsitul anului trecut un sondaj pentru desemnarea celei mai bune jucatoare a lumii în 2018, dar si pentru stabilirea echipei ideale.

- Pe ritmuri de shuffle dance, directorul unei școli din China a atras atenția elevilor, care stateau mai tot timpul cu ochii in telefoane și laptop-uri. VEZI ȘI Ține o lumanare aprinsa 12 minute. Incredibil ce se intampla Totodata, directorul chinez și-a dorit ca elevii sai sa faca…

- Femeia s-a trezit intr-o dimineața și nu a mai putut auzi vocea iubitului sau, scrie avantaje.ro. Cei doi au mers la spital, unde femeia a fost diagnosticata cu RSHL. Persoanele care sufera de RSHL nu pot auzi frecvențele joase ale sunetelor, precum zgomotul produs de frigider sau vocile celor…