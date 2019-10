Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier s-a produs joi dupa-amiaza in judetul Arges, pe DN7. Un barbat a murit si alte cateva persoane, printre care si doi copii mici au avut nevoie de ingrijiri medicale. Accidentul a avut loc in localitatea Valea Ursului. Un TIR si trei autoturisme au fost implicate intr-un carambol…

- Marian Silviu, un tanar in varsta de 32 de ani, a murit dupa ce a salvat de la inec doi copii, in stațiunea Olimp, in ultima zi de vara. Acum, Silvia, mama acestuia, iși plange fiul și incearca sa gaseasca raspunsuri la framantarile ei.

- Meciul dintre Romanian Dragons U14 și Sokoly Kiev U14 a avut parte de o runda de box, potrivit gsp.ro.Citește și: Gabriela Firea face un anunț important! Proiectul care vizeaza vinietele se schimba-Cine va plati Micii hocheiști romani s-au inspirat din duelurile incinse purtate de americani…

- Soferul autoturismului BMW din Luncavita care a intrat cu viteza extrem de mare intr-o curte dintr-un sat din judetul Tulcea, omorand un copil, pe mama si pe bunica lui, a fost retinut de politisti.

- Tragedie in statul american Pennsylvania, unde cinci copii cu varste cuprinse intre opt luni și șapte ani au murit dupa ce creșa in care se aflau a luat foc.Incendiul a izbucnit noaptea trecuta și s-a raspandit cu rapiditate.

- Rolul sau de debut a fost Iedul cel Mic din Capra cu trei iezi, de Ion Creanga, in regia lui Manole Al. Foca, profesor de Dictie la Institutul de Teatru „Matei Millo" din Iasi, desfiintat de regimul comunist in 1953 chiar in pragul absolvirii actritei, aceasta nefinalizand studiile universitare. „Avea…

- Șase persoane au murit intr-un accident de autobuz produs duminica in republica autonoma Baskortostan din Rusia. Potrivit autoritaților locale, cel puțin 13 persoane, printre care și copii, au fost ranite. Autobuzul care transporta 39 de pasageri a ieșit de pe carosabil și s-a rasturnat intr-un canal…

- Cel putin zece persoane, inclusiv sase copii, au murit, dupa ce masian lor s-a rasturnat intr-un rau din Tuva, Rusia.Potrivit presei ruse, se presupune ca doua familii au incercat sa traverseze cu un UAZ raul Shui din districtul Bai-Taiginsky.