Maluma și-a schimbat look-ul. Artistul s-a vopsit blond. FOTO Maluma și-a facut o schimbare radicala de look. Artistul columbian s-a vopsit blond și a reușit nu doar sa-și surprinda fanii, ci sa-i șocheze de-a dreptul, iar comentariile au fost pe masura. Maluma, pe numele real Juan Luis Londono Arias, a reușit la doar 24 de ani sa cucereasca lumea cu vocea și prestația sa scenica, bucurandu-se de un succes colosal la nivel internațional. Artistul și-a obișnuit fanii cu schimbarile de look, insa ultima transformare a reușit sa socheze pe toata lumea. Maluma a decis sa se vopseasca blond și a publicat prima imagine pe contul sau de Instagram. Alaturi de imaginea… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

