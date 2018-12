Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Nationala fara Tutun este marcata, in fiecare an, in a treia zi de joi din noiembrie, printr-o initiativa de a atrage atentia asupra impactului pe care il are fumatul asupra sanatatii oamenilor. Anual se desfașoara in aceasta zi activitati de informare, sensibilizare si constientizare in mediul…

- Victoria Eugenia Henao a dezvaluit in cartea sa autobiografica, un episod care a avut loc cu un an inainte de a se casatori , la varsta de 15 ani, cu ,,șeful’’ cartierului Medellin, cu 14 ani mai in varsta, Pablo Escobar.

- Sportivul clujean a mulțumit galeriei Universitații Cluj pentru prezența la gala care a avut loc la Cluj-Napoca și a ținut sa transmita ca „Transilvania este România”. Principala lupta a evenimentului de kikboxing de la Cluj a avut loc între clujeanul Daniel Ghița și…

- Știrea conform careia Mihai Constantinescu ar fi murit… a șocat intreaga țara! (Cum caștigi bani rapid) In ultima vreme, au tot circulat, de altfel, in media, știri neveridice asemanatoare, despre mai multe vedete. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta, in exclusivitate, primele imagini cu…

- Cunoscutul rapper Ice-T a fost arestat, miercuri, la New York, pentru ca a condus o mașina neinmatriculata, nu a avut actele la el și nu a platit o taxa de pod. Ice-T (60 de ani) voia sa-și testeze noua mașina sport, fara a avea la el dispozitivul electric cu ajutorul caruia sunt taxați automat șoferii…

- Purtand o șapca pe care scria ”Make America Great Again” (”Facem America Mareața Din Nou”), rapperul Kanye West s-a intalnit cu președintele SUA, Donald Trump, la Casa Alba, joi. El a ținut in fața celui mai puternic om al lumii un monolog de 10 minute, in care liderul american a fost laudat și imbrațișat.…

- Liderul Ligii 1 se alfa intr-o situatie complicata. Nicolae Dica va fi nevoit sa trimita pe teren, la finalul lunii septembrie si in prima jumatate a lunii octombrie, echipe de start in care cuplul de fundasi centrali va fi improvizat. Lipsa de variante pe acest post, dar si...