Stiri pe aceeasi tema

- Sambata dimineata, un copac doborat de vantul puternic ce insotea o furtuna violenta s-a prabusit, in Malta, pe furgoneta in care se aflau doi romani. Soferul, un barbat de 38 de ani din Bistrita, a murit pe loc, iar sotia sa de 32 de ani a ajuns la spital cu rani destul de grave.

- Un roman in varsta de 38 de ani a murit dupa ce masina pe care o conducea a fost lovita de un copac care a fost doborat de vantul puterni din orasul maltez Mriehel, a anuntat politia, conform The Malta Independent. Singurul pasager din masina, sotia sa, in varsta de 32 de ani, se afla la spital dupa…

- Cei doi soti - provenind din Romania, potrivit Reuters - se aflau pe unul dintre cele mai aglomerate drumuri din Malta, din districtul Mriehel, a adaugat politia. Drumul, care duce spre orasul Rabat, din centrul insulei, a fost inchis dupa accident. Singurul pasager din masina, sotia sa, in varsta de…

- Un roman in varsta de 38 de ani a murit dupa ce masina pe care o conducea a fost lovita de un copac care a fost doborat de vantul puterni din orasul maltez Mriehel, informeaza politia, conform The Malta Independent. Singurul pasager din masina, sotia sa, in varsta de 32 de ani, se afla la spital dupa…

- Un roman a murit in Malta in timpul unei furtuni devastatoare. O romanca se afla, de asemenea, in stare critica. Un barbat de 38 de ani din Romania si-a pierdut viata si o femeie de 32 de ani tot din Romania a fost grav ranita dupa ce un copac a cazut peste o furgoneta Nissan care ii transporta,…

- Trei persoane au murit si una a fost ranita grav dupa ce un autoturism s-a ciocnit, sambata dimineata, cu un TIR in judetul Mures, la iesirea din municipiul Sighisoara catre Brasov. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Mures, Cristian Virag, a declarat, sambata, pentru…

- Nu i-a fost deloc usor, a stat o luna in spital, a suportat dureri cumplite, dar totul a trecut, iar acum se bucura de viata, scrie spynews.ro. Citeste si Momente de panica pentru Dana Rogoz. Vedeta si-a pierdut baietelul "Eram cu un coleg de al meu, cu Pui Serban, care nu si-a dat…

- Accidentul s-a petrecut in apropiere de localitatea Murighiol. Tanarul a pierdut controlul volanului, cel mai probabil din cauza vitezei, si a intrat cu masina intr-un copac. Pompierii si medicii ajunsi la fata locului nu au mai putut face nimic pentru barbat. Acesta a murit pe loc in urma…

- Primul accident a avut loc in comuna Jilava. Un sofer a intrat cu masina peste un pieton care traversa strada prin loc nepermis. Pietonul avea haine inchise la culoare iar soferul nu a mai putut sa-l evite. In urma impactului pietonul a decedat pe loc. Soferul a fost testat cu aparatul etilotest,…

- ACCIDENT CUMPLIT. O persoana a murit si o alta a fost ranita, dupa ce doua masini s-au ciocnit O femeie a murit, sambata, dupa ce masina in care se afla a intrat pe contrasens si a lovit un autoturism, pe o strada din orasul Galati. Soferul care a pierdut controlul volanului, un barbat de 59 de ani,…

- Sfârșit tragic pentru un docher, seara trecuta, în Portul Constanța, în dana 39. Barbatul în vârsta de 34 de ani a cazut în apele marii, peste bordul unei nave acostate la țarm românesc. Tragedia a avut loc puțin înainte de miezul nopții. Docherul a…

- O femeie in varsta de 32 de ani a murit si o alta a fost ranita in urma unui accident rutier care a avut loc, noaptea trecuta, in judetul Neamt, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Adrian Rotaru. Potrivit acestuia, cele doua persoane se aflau intr-un autoturism…

- O masina a cazut de pe pod pe DN13. Din fericire șoferul a scapat cu viața, insa pentru pasagerul din dreapta nu s-a mai putut face nimic. Acesta a murit incarcerat. Tragedia a avut loc pe DN13, la Hanul din Ardeal. Soferul a pierdut controlul volanului si a derapat, cazand de la aproape 6 metri.…

- Iuliana Valeria Popa, o studenta din Vaslui, a murit la doar 19 ani, in condiții suspecte. Tanara s-a stins la un spital din București, dupa ce a stat in coma aproape aproape doua saptamani. In stare de șoc, parinții spun ca Iuliana a cazut din picioare, fara sa fi suferit vreodata de vreo boala. Tanara…

- Un tanar de 24 de ani si-a pierdut viata, aseara, dupa ce duba in care se afla, condusa de un consatean, a derapat si a ajuns pe marginea unui camp. Accidentul a avut loc intre Buzoiesti și Recea. In duba se aflau doi barbati, ambii din localitatea Izvoru. Soferul, in varsta de 21 de ani, a pierdut…

- Accidentul s-a produs in jurul orei 13,00, la o trecere la nivel cu calea ferata, pe drumul judetean 767 E, potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Bihor, subcomisar de politie Alina Dinu. "Politistii rutieri sunt la fata locului si efectueaza cercetari pentru stabilirea cu exactitate a datelor…

- IMAGINI ACCIDENT CUMPLIT. A cazut cu mașina in rau ! Un copil de 13 ani a murit Un accident rutier grav s-a soldat la decesul unui baiețel de 13 ani, dupa ce tatal lui a plonjat cu mașina in raul Argeș. Accidentul a avut loc in comuna Vanatorii Mari din județul Giurgiu. In autoturism se aflau doi copii…

- Purtatorul de cuvant al ISU Dambovita, Eduard Telea, a declarat ca in judetul Giurgiu, la limita cu judetul Dambovita, o masina in care se aflau un barbat si cei doi copii ai lui, in varsta de 11 si 13 ani, a cazut in raul Arges, in comuna Vanatorii Mici. "Barbatul a reusit sa iasa si sa-l…

- Potrivit ISU Teleorman, citat de Mediafax, o masina a intrat intr-un copac pe DN 5, in comuna Smardioasa, judetul Teleorman. In urma impactului, ocupantul locului din dreapta, un tanar de 20 de ani, a murit, iar un altul de 24 de ani a fost ranit rav. "Un barbat de 24 de ani, in stare…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Arges, autoturismul condus de tanar circula din directia municipiului Campulung Muscel catre satul Guzgana. Din primele cercetari a reiesit ca soferul, care se afla singur in autoturism, a pierdut controlul volanului si a intrat in coliziune…

- Aceasta a fost transferata de urgenta la Unitatea de Primire Urgente de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi cu traumatisme la nivelul mainilor si picioarelor, dar si la nivel lombar. „Am fost solicitati la ora 10,10 sa intervenim la un accident rutier cu victime, produs in localitatea Gorban unde…

- Doua persoane au murit intr-un accident rutier petrecut pe DN 66 A, in localitatea Valea de Brazi, judetul Hunedoara, dupa ce masina in care se aflau a plonjat in raul Jiu, de la aproximativ 15 metri inaltime. Este vorba de soferul masinii, un barbat de 35 de ani si de un pasager in varsta de 42 de…

- O masina in care se aflau doi barbati si o femeie a scapat de sub control si a ajuns in rau dupa o cadere de la o inaltime de aproape 20 de metri. Accidentul s a petrecut pe DN 66 A, din cauza vitezei neadaptate la conditiile de drum, relateaza Romania TV.Doi barbati, cu varste de 35 de ani si 42 de…

- "Coliziunea s-a soldat cu trei morti, o femeie care conducea masina si doua persoane care se aflau in autobuz", a declarat Monika Schindlova, purtator de cuvant al politiei. Accidentul a avut loc la ora 15.00 GMT. Printre raniti se numara si mai multi copii, iar doi sunt in stare grava, cu rani la cap.…

- Surpriza neplacuta pentru un sofer din capitala! Acesta s-a pomenit cu un copac peste masina parcata in curtea blocului in care locuieste. Incidentul a avut loc pe strada Mihail Sadoveanu din sectorul Ciocana, iar la fata locului s-au deplasat mai multi muncitori pentru a taia definitiv arborele putred.…

- Un accident rutier a avut loc luni dimineata, la data de 8 ianuarie, pe raza localitatii Popricani, Romania. Un cetatean din Republica Moldova, soferul unui autoturism marca Dacia Logan MCV a pierdut controlul volanului si a acrosat un copac. In urma impactului, un pasager din masina a suferit rani…

- Furtuna Eleanor a facut primele victime in Franta. Un om a murit dupa ce peste el a cazut un copac. Inca 15 persoane s-au ales cu diverse traumatisme.Fortele de ordine franceze sustin ca numarul victimelor ar putea creste intrucat furtuna continua sa faca ravagii.

- Cel putin 48 de persoane si au pierdut viata marti in Peru cand un autocar a cazut de pe o faleza inalta de 100 de metri dupa ce fusese percutat de un camion pe o autostrada de a lungul coastei Pacificului, a anuntat politia, citata de AFP si Agerpres.ro Caderea unui autocar a facut cel putin 48 de…

- Potrivit DPA, un șofer necunoscut a intrat cu mașina sa in mai mulți petrecareți și paznici prezenți la un club de noapte din orașul Dusseldorf situat in vestul Germaniei, in timpul petrecerii de Anul Nou. In urma accidentului, o persoana a fost grav ranita, fiind foartea aproape de a iși…

- Un barbat in varsta de 52 de ani din Motru a murit miercuri dupa amiaza dupa ce un container metalic dintr-un hypermarket din Craiova, manevrat necorespunzator de un angajat, a cazut peste el. Victima a fost transportata la spital, unde a murit dupa cateva ore.

- Luminita B. a facut un apel disperat pe contul personal de socializare, dupa ce buna sa prietena Elena Larisa Berchea a incetat din viata, in Spania. Tanara vrea sa gaseasca rudele amicei sale si, astfel, corpul neinsufletit sa poata fi adus in Romania. A

- Un adolescent de 18 ani din localitatea Chiesd, judetul Salaj, a provocat un accident marti, 26 decembrie, in jurul orei 4.30, cand, aflandu-se la volanul unui autoturism pe DJ191D, prin localitatea Sig, a spulberat un grup de patru tineri care iesise de la discoteca din sat si se deplasau pe marginea…

- In noaptea de vineri spre sambata, pe raza orașului Campeni, zona Certege, Coasta Vascului, pe un drum forestier, un autoturism de teren, in care se aflau patru persoane, s-a rasturnat intr-o rapa. In urma cercetarilor, polițiștii au stabilit ca BVT, un tanar de 28 de ani, din Campeni, in timp ce conducea…

- Tragediile se tin lant inaintea Craciunului. Un nou accident groaznic s-a produs pe soselele din Romania. Totul s-a intamplat in zona Cimpeni, (Certege), Coasta Vascului​, judetul Alba, pe un drum forestier. O masina de teren, cu patru tineri la bord, s-a rasturnat intr-o rapa. Un baiat de 23 de…

- Tragedie pentru o familie inainte de Sarbatori. Desi aceasta perioada ar trebui sa fie una fericita pentru toata lumea, o familie se pregateste sa-l conduca pe ultimul drum pe un tanar de 27 de ani, tatal unei fetite de doua saptamani.

- Un șofer a incercat sa treaca cu mașina printre protestatarii care de o saptamana de zile protesteaza in fața sediului PSD Sibiu. O persoana a fost ranita ușor in urma incidentului iar organizatorii iși exprima regretul pentru modul in care au reacționat manifestanții, lovind mașina care s-a deplasat…

- Un grav acident de circulație s-a produs in jurul orei 11.00 pe drumul comunal 81, pe raza satului Rușavaț, comuna Viperești. Un barbat de aproximativ 60 de ani a murit dupa ce a pierdut controlul volanului, mașina pe care o conducea lovind un stalp apoi gardul unui imobil. Polițiștii au inceput o ancheta…

- Un accident rutier grav s-a produs luni, 11 noiembrie, pe DN 22, intre localitatile Babadag si Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea. Un autoturism in care se aflau 2 femei s-a izbit de un copac de pe marginea drumului.

- Politistii au fost sesizati ca in localitatea Mara la intrare, pe DN18 a avut loc un accident de circulatie, soldat cu o victima, transmite ISU Maramures. Din informatiile noastre un autoturism a cazut in rau pe DN18, in urma cu cateva minute. La fata locului s-au deplasat echipaje ale politiei, ambulantei si un…

- Astazi, un barbat de 34 de ani din Bistrița-Bargaului și fiul sau de 9 ani au murit, dupa ce autoturismul in care se aflau a fost lovit de un microbuz. Accidentul s-a produs in județul Suceava. Soția barbatului se afla la spital, in stare grava.

- Un grav accident de circulatie a avut loc, aseara, pe centura orasului Lugoj. Masina condusa de un tanar din Targu Jiu a intrat in sensul giratoriu din itersectie DN 6 cu centura Lugojului, dupa care s-a rasturnat.

- O tanara in varsta de 21 ani a murit, iar un barbat de 22 ani este in stare grava, in urma unui accident rutier produs in Ungaria, pe drumul national 4, in apropriere de Torokszentmiklos, localitate situata nu departe de granita cu Romania Potrivit unui comunicat al Politiei maghiare, in accidentul…

- Vremea nefavorabila a produs efecte, in ultimele 24 de ore, in zece localitati din judetele Brasov, Calarasi, Covasna, Dambovita, Prahova, Mures si Sibiu. La ora transmiterii acestei stiri, 33 de localitati sunt nealimentate cu energie electrica, iar in municipiul Bucuresti echipajele intervin pentru…

- Update: Femeia in varsta de 85 de ani a decedat. Știre inițiala: O femeie este resuscitata la ora actuala la parterul unei scari din centrul Ploiești, din Piața Victoriei. Femeia in varsta de aproximativ 80 de ani este inconștienta și nu raspunde la manevrele salvatorilor. Momentan…

- Politistii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa si efectueaza cercetari pentru a stabili imprejurarile in care un tanar de 27 de ani a murit dupa ce a incercat sa traverseze dintr-o scara in alta a unui bloc, pe culoarul de trecere situat in iluminatorul imobilului, s-a dezechilibrat si…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in localitatea Lumina, judetul Constanta, in zona Avicola.Din primele informatii un autoturism s a rasturnat iar o persoana a fost ranita.Potrivit SAJ Constanta este vorba despre un pacient de 67 ani, constient,diagnosticat cu traumatism cranio cerebral,…

- O ambulanta din judetul Botosani a fost vandalizata de rudele unei paciente de 83 de ani. Autospeciala de la ambulanta a fost lovita cu bolovani de un grup de sateni, iar medicii nu au putut interveni. Femeia de 83 de ani a murit in urma unui stop cardio-respirator, ca urmare a faptului ca medicii nu…

- Barbatul a fost la un pas sa intre cu autoturismul intr-un taximetru, s-a panicat, a tras de volan si a plonjat in apa. Martorii spun ca tanarul de 30 de ani a reusit sa iasa singur din masina si s-a urcat pe plafon.