Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis incaseaza lovitura serii. Dupa ce a anuntat ca cererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi din fruntea DNA nu e de luat in seama, seful statului primeste o mare lovitura. Fostul judecator CCR, Toni Grebla spune ca Parlamentul trebuie sa-l suspende pe Iohannis. "Klaus…

- Prim-ministrul ungar, Viktor Orban, a declarat vineri ca partidele de opozitie s-ar putea coaliza pentru a incerca sa inlature de la putere partidul sau, Fidesz, in cadrul alegerilor din 8 aprilie. Astfel, spune Orban, Ungaria se va transforma intr-un refugiu pentru migranti. Declaratiile vin dupa ce…

- Monitorul Social, un proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung Romania, in studiul legat de dimensiunile si structura emigratiei de lunga durata (peste un an) din Romania, trage un puternic semnal de alarma. Mai mult de 2,5 milioane de cetațeni romani cu domiciliul in Romania sunt plecați de mai bine de un…

- Parlamentul a legiferat in aceasta saptamana declararea ultimei zi de vineri dinaintea Pastelui ca fiind sarbatoare legala nelucratoare, in urma votului din Camera Deputatilor. “In acest fel, intram si noi in traditia europeana, avand in vedere faptul ca 16 din cele 28 de tari ale Uniunii Europene se…

- Reginele Instagram-ului in Romania Instagram este reteaua de socializare cea mai rapida ascensiune. In prezent se apropie de pragul de 1 miliard de utilizatori in toata lumea, de aproape 4 ori mai mult decat Twitter, insa la mai mult de jumatate decat Facebook (peste 2 miliarde de utilizatori). Instagram…

- Proiectul de document are obiectivul cresterii gradului de impozitare pentru companii precum Amazon, Google si Facebook, acuzate de tari ale Uniunii Europene ca achita impozite prea mici prin redirectionarea profiturilor spre state care au sisteme fiscale avantajoase, precum Luxemburg si Irlanda.Planul…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a propus, la reuniunea informala a Consiliului European desfasurata la Bruxelles, recompense bugetare pentru statele care au acceptat imigranti extracomunitari in cadrul sistemului de cote instituit de Comisia Europeana. Ideea a fost respinsa atat de liderii tarilor…

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega este pesimist cu privire la șansele ca Romania sa adere la spațiul Schengen. „Chiar daca pare ca vantul ne e favorabil, sa nu uitam ca Austria, Germania și Olanda au spus NU aderarii Romaniei la spațiul Schengen. Cancelarul social-democrat Christian Kern l-a apostrofat…

- Influentul predicator evanghelist american Billy Graham, interlocutor inconturnabil al presedintilor Statelor Unite din ultimele decenii, a murit la varsta de 99 de ani, au anuntat miercuri reprezentantii fundatiei sale, citati de AFP. Cunoscutul predicator american, al carui nume complet…

- Cosmin Negru si Angelo Clement Dobroiu sunt frizerii care au tuns gratuit pacienți in varsta, la spitalul din Targu Jiu. Tinerii din Rovinari au vrut sa faca o bucurie batranilor pe care i-au tuns și barbierit, fara sa le ceara vreun ban. Cei doi au de gand sa mai faca astfel de gesturi și pentru copiii…

- Uniunea Europeana a decis, prin majoritatea voturilor deputatilor, ca anul sa nu mai fie impartit in ora de iarna si ora de vara. Astfel, s ar putea ca luna viitoare sa nu mai fim nevoiti sa dam ceasul inainte, scrie Playtech.ro, preluat de Digi 24.La sfarsitul anului trecut, Lituania a inaintat o cerere…

- S-ar putea ca luna viitoare sa nu mai fii nevoit sa-ți dai ceasul inainte. Uniunea Europeana a decis, prin majoritatea voturilor deputaților, ca anul sa nu mai fie imparțit in ora de iarna și ora de vara. La sfarșitul anului trecut, Lituania a inaintat o cerere prin care ii cerea Uniunii Europene sa…

- O persoana a murit si altele au fost ranite in coliziunea dintre doua trenuri produsa luni la orele pranzului in provincia Styria din sud-estul Austriei, a anuntat politia preluata de Reuters si dpa. Persoana decedata este o femeie, iar alte 22, inclusiv trei copii, au suferit rani minore. Totusi,…

- Regele Carol al II-lea dizolva Parlamentul, pe 10 februarie 1938, instaurand dictatura personala. La 20 februarie 1938 a fost publicata noua Constitutie, care a fost redactata de Istrate Micescu, fiind supusa cetatenilor spre "buna stiinta si invoire" la 24 februarie, rezultatul fiind pozitiv, cu un…

- 'In principiu, (Puigdemont) poate duce o viata normala in Belgia', dat fiind ca nu este vizat de un mandat de arestare european, a indicat ministrul spaniol. 'Nu consideram sub nicio forma ca se permit lucruri ilegale in Belgia', a adaugat el.Insa, daca pretentia lui Carles Puigdemont 'este…

- Ambele echipe de negociere au inceput marti un dialog "intens" la Bruxelles, pentru a incerca sa se puna de acord, inainte de sfarsitul lunii martie, cu privire la conditiile unei perioade de tranzitie. Michel Barnier, negociatorul-sef al Uniunii Europene (UE), a avertizat luni ca anumite bariere in…

- Viata in mediul urban a influențat și a decalat mult varsta la care tinerii se casatoresc și la care sunt nascuți copiii. In mediul urban din Romania, cele mai multe casatorii incheiate in ultima perioada au avut loc in grupa de varsta 25-29 de ani atat pentru femei cat și pentru barbați, comparativ…

- Proaspetii tatici din Cehia pot beneficia, de joi, de un concediu de paternitate de o saptamana, dupa intrarea in vigoare a unui amendament la legea privind asigurarile de sanatate, relateaza AFP. Republica Ceha se alatura astfel celor 20 de state ale Uniunii Europene unde sunt in vigoare masuri…

- Aceasta, considera el, in contextul in care premierului roman i se atrage atentia ca are o ''responsabilitate importanta'' pentru respectarea valorilor UE. "Scrisoarea trimisa ieri de presedintele Consiliului European, Donald Tusk, prim-ministrului Viorica Dancila, dincolo de felicitarile…

- "Supermarketurile au aratat un leadership adevarat, acum trebuie ca Guvernul sa intervina si sa introduca o legislatie care sa interzica in intregime vanzarile de bauturi energizante pentru copii", a declarat celebrul chef britanic intr-un mesaj publicat pe Twitter. Jamie Oliver, care sustine…

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a postat pe contul sau de Twitter o scrisoare in care o felicita pe Viorica Dancila pentru postul de premier. In același timp, i-a transmis ca Guvernul pe care il conduce are responsabilitatea de a apara valorile europene, iar ”progresele in menținerea…

- Ingvar Kamprad, fondatorul Ikea, lider mondial in comercializarea de mobilier si decoratiuni interioare, a murit la varsta de 91 de ani, a anuntat, duminica, filiala suedeza a grupului, pe contul sau de Twitter, transmite AFP. Kamprad a infiintat IKEA la varsta de 17 ani si a transformat-o intr-unul…

- Angajatii din Romania lucreaza, in medie, cate 40,7 ore pe saptamana, in timp ce francezii au un program de lucru saptamanal de doar 39 de ore, arata datele pentru 2016 publicate ieri de Eurostat, biroul de statistica al Uniunii Europene. La polul opus, cu cei mai muncitori angajati, se afla Marea Britanie…

- Guvernul Finlandei face lobby pentru eliminarea procedurii de trecere la ora de vara în Uniunea Europeana, dupa ce anul trecut peste 70.000 de finlandezi au semnat o petitie în acest sens, transmite AP. Ministrul finlandez al Transporturilor si Comunicatiilor, Anne Berner,…

- Prezent la Forumul Economic Mondial, de la Davos, miliardarul George Soros a declarat ca administrația Trump este un pericol pentru lume și ca președintele american va provoca un razboi nuclear cu Coreea de Nord, scrie CNBC. Miliardarul George Soros a criticat vehement administrația de la Casa Alba…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, va prezenta vineri abordarea Marii Britanii în ce priveste perioada de tranzitie dupa iesirea sa din blocul comunitar, a anuntat joi redactorul sef al BBC pe probleme politice, Laura Kuenssberg, transmite Reuters. David Davis va spune ca Marea Britanie…

- Paul Bocuse, supranumit "papa" gastronomiei franceze pe care a reprezentat-o cu atata maiestrie in intreaga lumea, a murit la 91 de ani, potrivit unui mesaj postat sambata pe Twitter de ministrul francez de interne Gerard Collomb si citat de AFP, transmite Agerpres.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri ca Parlamentul va fi convocat in sesiune extraordinara, astfel incat pe 29 ianuarie sa fie dat votul de investitura pentru Guvernul condus de Viorica Dancila. "Vom convoca Parlamentul in sesiune extraordinara, comprimand cat ne permit Constitutia…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a facut declarații de presa, dupa decizia președintelui Klaus Iohannis referitoare la desemnarea Vioricai Dancila pentru funcția de premier. Liviu Dragnea: – Ii mulțumim pentru asta și apreciem in mod deosebit. Intrarea intr-o criza politica ar fi fost dificil. – Vom convoca…

- Sorin Grindeanu, fostul premier al României, a venit cu o prima reacție cu privire la scandalul din PSD. ”Trebuie sa asiguram în acest moment stabilitate în țara noastra. Sa nu uitam ca la începutul anului 2019, România va asigura timp de șase luni preșesenția…

- Cel mai mare numar de farmaciști inregistrați la nivelul Uniunii Europene sunt in Malta, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Lituania, Finlanda, Franta, Grecia, Cipru si Romania, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica.

- 19 asociatii ii cer presedintelui sa intervina, in calitatea sa de mediator, pentru ca tara sa nu devina un proiect blocat din cauza modificarilor aduse legilor justitiei. Totodata, semnatarii cred ca seful statului trebuie sa solicite un punct de vedere Comisiei de la Venetia, potrivit Mediafax. Scrisoarea…

- Ungaria si Polonia vor sa aiba influenta mai mare la nivelul Uniunii Europene, in contextul in care ambele tari sunt criticate de Bruxelles pentru incalcarea normelor democratice, informeaza publicatia EUObserver.

- Votata de autoritatile germane in luna octombrie 2017, dar amanata pentru intrarea in vigoare pana la inceputul acestui an, o noua lege care prevede amenzi usturatoare pentru distribuirea mesajelor care incita la ura si acte de violenta pune in dificultate administratorii retelelor de socializare, obligati…

- Cele mai multe state membre ale Uniunii Europene doresc ca Turcia sa se alature blocului comunitar, a declarat luni intr-un interviu acordat DPA ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, insistand ca obiectivul Ankarei este sa fie membra cu drepturi depline a UE si a subliniat ca se asteapta ca…

- Mai multi parlamentari UDMR au initiat o propune legislativa care vizeaza ca pentru persoanele cu varsta de peste 25 de ani, termenul de valabilitate ale pasapoartelor simple electronice sa fie de 10 ani, iar pentru persoanele intre 12 si 25 de ani sa ramana de 5 ani. O initiativa similara…

- Unda verde pentru programul Prima Casa. Parlamentul a votat in lectura a doua legea care vine in sustinerea tinerilor dornici de a-si cumpara o locuinta, dar care nu au bani suficienti si nici ce sa puna in gaj, pentru a lua un imprumut ipotecar.

- Portalul de stiri NOI.md a realizat un sondaj prin intermediul caruia vizitatorii site-ului au avut posibilitatea sa raspunda la o intrebare ce vizeaza includerea obiectivului european in Constituția țarii. Astfel, conform rezultatelor, doar 12,8% dintre respondenti considera ca Parlamentul trebuie…

- Noul guvern al Austriei va întreprinde actiuni în Europa pentru a ridica sanctiunile impuse Rusiei ca urmare a conflictului din estul Ucrainei si va contribui, de asemenea, la reducerea tensiunilor dintre Occident si Rusia, potrivit programului de guvernare pentru perioada 2017-2022,…

- "Liderii UE reitereaza angajamentul lor ferm in favoarea solutiei a doua state (israelian si palestinian) si, in acest context, pozitia UE asupra Ierusalimului ramane neschimbata", a scris Tusk, pe Twitter, in cursul summitului european de la Bruxelles. Chestiunea extrem de sensibila…

- Parintele sau asiguratul care are legal in ingrijire un copil grav bolnav poate beneficia de concediu medical și de indemnizație pentru ingrijirea lui pana la varsta de 16 ani, in condițiile in care, pana acum, limita de varsta a copilului era de 7 ani. Lista acestor afectiuni grave se va…

- Numarul angajatilor a crescut cu 0,3% in Uniunea Europeana (UE28) si cu 0,4% in zona euro (EA19) in trimestrul trei din 2017, comparativ cu precedentele trei luni, potrivit datelor preliminare prezentate miercuri de Eurostat. În trimestrul doi din 2017, numărul angajaţilor a înregistrat…

- Florin Citu, vicepresedinte PNL, este de parere ca bugetul pe anul viitor incalca Legea fundamentala a tarii si va atrage procedura de infringement din partea Comisiei Europene din cauza ignorarii recomandarilor referitoare la deficitul structural. Citu spune ca veniturile pentru anul viitor sunt supraestimate…

- Ține doar de tinerii romani sa schimbe lucrurile in neregula pe care tot ei le observa. Este mesajul ambasadorului britanic in Romania, Paul Brummell, care se declara optimist in privința țarii noastre, tocmai datorita tinerilor. Intr-un interviu acordat ziarului Libertatea, diplomatul a mai aratat…

- Ambasadorul Marii Britanii la București, Paul Brummell, spune, intr-un interviu pentru Libertatea, ca spera ca legile justiției, acum in dezbatere in Parlament , sa duca la intarirea luptei anticorupție. Reporter: I-ați recomandat lui Toader sa ceara avizul Comisiei de la Veneția pentru legile justiției?…

- Vesti bune pentru Guvernul Tudose vin chiar de la Eurostat. Romania a inregistrat in trimestrul al treilea al acestui an cel mai semnificativ avans al Produsului Intern Brut (PIB) dintre cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, atat in raport cu perioada similara a anului trecut cat si comparativ…

- 40 la suta dintre somerii moldoveni sunt tineri din mediul rural. Șomeri cu studii superioare – așa sunt numiți tinerii care au învațat una sau doua specialitați, dar nu reușesc sa-și gaseasca un loc de munca. Dupa absolvirea facultații, deși n-au experiența de lucru, proaspeții…