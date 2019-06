Stiri pe aceeasi tema

- Romania va juca azi contra Maltei, de la ora 21:45, dupa ce vineri a remizat cu Norvegia - Romania 2-2. Malta - Romania, in preliminariile EURO 2020, se joaca azi, de la ora 21:45. Meciul va fi in direct pe ProTV și liveTEXT pe GSP.RO. Jocul din prima repriza l-a nemulțumit pe Mihai Stoichița, șeful…

- Tricolorii se reunesc sambata, 1 iunie, la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia, inaintea partidelor din deplasare cu Norvegia (vineri, 7 iunie) și Malta (luni, 10 iunie) preliminariile EURO 2020. Incepand cu ora 18:00 se va desfașura antrenament deschis in totalitate suporterilor și reprezentanților…

- O parte dintre tricolorii convocați pentru partidele cu Norvegia și Malta au inceput deja pregatirea la Mogoșoaia, dupa cateva zile de pauza. Celor zece jucatori care au susținut luni și marți cate un antrenament li s-au alaturat astazi si capitanul ...

- Alaturi de cei 10 „tricolori" care au venit de luni la pregatirea echipei naționale s-au alaturat astazi Nicușor Bancu și George Pușcaș. Naționala va intalni Norvegia, la Oslo, pe 7 iunie, ora 21:45 (ora Romaniei), urmand ca pe 10 iunie, de la aceeași ora, 21:45 (ora Romaniei), sa joace in Malta, in…

- Dintre cei 30 de jucatori convocati in lotul largit, tehnicianul Cosmin Contra a renuntat la 4 fotbalisti: portarul Florin Nita, fundasii Cristi Manea si Cosmin Moti si mijlocasul ofensiv Alex Mitrita.

- Vlad Chiriches s-a accidentat din nou la umarul stang in minutul 13 al meciului pe care Napoli l-a pierdut, luni, pe teren propriu, 1-2, in fata formatiei Atalanta, in etapa a 33-a din Serie A. "Terapie pentru Chiriches, care saptamana viitoare va fi supus unei operatii de stabilizare a umarului",…

- Ianis Hagi, 20 de ani, a fost trimis pe teren imediat dupa pauza in confruntarea cu Insulele Feroe din preliminariile EURO 2020, intrand pe teren in locul lui Romario Benzar. La doar 6 minute distanța, Ianis Hagi a fost aproape sa inscrie primul gol in tricoul in care legendarul sau tata, Gica Hagi,…

- Nationala de fotbal a Romaniei va intalni reprezentativa Suediei, in deplasare, sambata, 23 martie, de la ora 19, in prima partida din cadrul preliminariilor Campionatului European din 2020. Meciul va fi transmis in direct pe Pro TV. Trei zile mai tarziu, marti, 26 martie, la Cluj, Romania va infrunta…