Dumitru Dragomir a comentat la GSP LIVE meciul dintre Romania și Malta, incheiat cu victoria tricolorilor, scor 4-0, in preliminariile pentru EURO 2020. Urmatorul nostru meci, cu Spania, acasa, e pe 5 septembrie, ora 21:45, in direct la Pro TV Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal s-a declarat mulțumit de rezultat și a marturisit ca Nicușor Bancu a fost remarcatul sau in deplasarea din Malta. ...