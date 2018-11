Stiri pe aceeasi tema

- Politia malteza a identificat un grup de cel putin trei persoane despre care se crede ca au pus la cale asasinarea jurnalistei de investigatii Daphne Caruana Galizia, crima comisa pe data de 16 octombrie 2017, informeaza agentia Reuters, citand publicatia The Sunday Times of Malta.

- Ziarul nu dezvaluie identitatea suspectilor, dar citeaza mai multi oficiali din cadrul politiei care afirma ca ancheta se afla intr-un "stadiu foarte avansat", in pofida faptului ca anchetatorii ignora in continuare motivatiile comanditarilor. Politia nu a facut imediat comentarii cu privire…

- Anchetatorii au identificat un grup format din cel putin trei maltezi suspectati ca au planuit uciderea jurnalistei Daphne Caruana Galizia in urma cu peste un an, a informat duminica The Sunday Times of Malta, citata de Reuters și Agerpres.

- Guvernul maltez este reticent in a-i cauta si a-i inculpa pe adevaratii vinovati de asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia, ucisa in Malta in urma cu peste un an, a acuzat luni la Paris fiul sau Matthew, intr-un interviu pentru AFP. In cadrul acestui interviu realizat in marja Summitului…

- Guvernul maltez a promis marti ca ii va aduce in fata justitiei pe toti cei responsabili pentru uciderea jurnalistei Daphne Caruana Galizia, la un an dupa ce ea a fost ucisa de explozia unei bombe plasata in masina sa, relateaza dpa. "Trei persoane au fost arestate si sunt urmarite penal pentru crima…

- Comisia Europeana a cerut marti "tot adevarul" in legatura cu uciderea jurnalistei malteze Daphne Caruana Galizia in urma cu un an, precum si cu uciderea ziaristului slovac Jan Kuciak in acest an, subliniind necesitatea de a apara libera exprimare si mass-media, informeaza dpa. Caruana…

- Principalul suspect in cazul uciderii jurnalistei Viktoria Marinova a fost retinut, a anunțat miercuri dimineața o televiziune din Bulgaria. Procurorul general de la Sofia a confirmat informația.