- Anchetatorii au identificat un grup format din cel putin trei maltezi suspectati ca au planuit uciderea jurnalistei Daphne Caruana Galizia in urma cu peste un an, a informat duminica The Sunday Times of Malta, citata de Reuters și Agerpres.

- Guvernul maltez este reticent in a-i cauta si a-i inculpa pe adevaratii vinovati de asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia, ucisa in Malta in urma cu peste un an, a acuzat luni la Paris fiul sau Matthew, intr-un interviu pentru AFP. In cadrul acestui interviu realizat in marja Summitului…

- Guvernul maltez a promis marti ca ii va aduce in fata justitiei pe toti cei responsabili pentru uciderea jurnalistei Daphne Caruana Galizia, la un an dupa ce ea a fost ucisa de explozia unei bombe plasata in masina sa, relateaza dpa. "Trei persoane au fost arestate si sunt urmarite penal pentru crima…

- Politia germana a fost chemata luni sa intervina intr-o "situatie cu ostatici" in apropiere de principala gara din Koln (vest), informeaza dpa si Reuters, informeaza Agerpres. O purtatoare de cuvant a politiei a indicat ca "se crede ca o femeie a fost luata ostatica ori la McDonald's, ori la o farmacie…

- UPDATE Politia bulgara a anuntat ca a retinut pentru 24 de ore un cetatean roman pentru uciderea unei jurnaliste, transmite Reuters. stire initiala.Un cetatean roman cu pasaport moldovenesc este...

- Poliția a reținut un suspect in cazul uciderii ziaristei Victoria Marinova, in varsta de 30 de ani, care a fost asasinata in localitatea bulgara Ruse in weekendul trecut, spun surse guvernamentale, relateaza Reuters. Potrivit unor publicatii din Bulgaria, suspectul ar fi un cetatean roman.…

- Poliția a reținut un suspect in cazul uciderii ziaristei Victoria Marinova, in varsta de 30 de ani, care a fost asasinata in localitatea bulgara Ruse in weekendul trecut, spun surse guvernamentale, relateaza Reuters.