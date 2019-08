Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai bine de zece zile de asteptare, un acord european de repartizare a migrantilor a permis vineri debarcarea celor 356 de persoane salvate de pe mare de nava Ocean Viking, spre usurarea organizatiilor SOS Mediterana si Medici Fara Frontiere care erau pe punctul de a epuiza stocurile de alimente,…

- Un procuror italian a ordonat marti debarcarea acestor migranti avand in vedere situatia tensionata de la bord si punerea sub sechestru a navei organizatiei umanitare spaniole cu acelasi nume. La bordul Open Arms s-au aflat 147 de migranti cand a ajuns joi in apropiere de Lampedusa si peste…

- Zece migranti s-au aruncat marti in apa de pe nava umanitara spaniola Open Arms, incercand sa ajunga inot pe insula italiana Lampedusa, aflata la mica distanta, in timp ce guvernul de la Madrid se pregateste sa propuna o noua solutie pentru rezolvarea acestei 'urgente umanitare', transmit AFP si…

- ONG-ul Proactiva Open Arms a refuzat duminica, invocand "urgenta umanitara", oferta Spaniei de a primit nava sa care transporta 107 migranti salvati pe Mediterana, apreciind drept "absolut irealizabila" debarcarea migrantilor in portul propus, informeaza AFP. In cursul zilei de duminica,…

- Organizatiile caritabile SOS-Mediterana si Medici fara frontiere au anuntat duminica lansarea unei noi campanii de salvare a migrantilor in largul coastelor libiene, informeaza AFP si dpa. In cadrul acestei campanii, nava Ocean Viking, sub pavilion norvegian, urmeaza sa ajunga la sfarsitul…

- O nava operata de un ONG german a anuntat vineri ca a salvat 65 de oameni de pe o ambarcatiune pneumatica in largul Libiei, provocand preocupari privind iminenta unei noi dispute in Europa privind migrantii care traverseaza Mediterana, informeaza dpa, potrivit agerpres.ro.ONG-ul Sea-Eye, cu…

- Din grup fac parte doi copii si o femeie insarcinata, care a fost dusa la spital, a anuntat postul TVM. Migrantii au debarcat la ora locala 06.45 (04.45 GMT). Sute de migranti au fost adusi pe insula mediteraneeana in ultima saptamana, in contextul unui aflux de solicitanti de azil care parasesc…

- Armata malteza a anuntat ca 271 de migranti au fost salvati noaptea trecuta in largul coastei tarii si adusi la tarm, cel mai mare numar debarcat intr-o singura zi pe mica insula din Mediterana dupa mai multe luni, relateaza miercuri DPA potrivit Agerpres. Doua grupuri de 63 si 61 de persoane…