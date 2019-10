Malta marchează doi ani de la asasinarea jurnalistei de investigaţii Daphne Caruana Galizia In Malta, activistii se vor strange la ora locala 15:00 (13:00 GMT) la locul unde in urma cu doi ani a fost ucisa jurnalista de investigatii. De asemenea, in capitala malteza La Valletta va avea loc o slujba de comemorare la ora locala 18:00 (16:00 GMT), relateaza Agerpres. In semn de respect fata de aceasta aniversare trista, parlamentarii maltezi au convenit sa nu se intruneasca miercuri. Comemorari in onoarea jurnalistei malteze vor avea loc, de asemenea, in mai multe orase europene, printre care Bruxelles, Praga si Londra. Daphne Caruana Galizia a fost ucisa la 16 octombrie… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

