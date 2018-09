Malta, locul pentru debarcarea a cei 58 de migranți de nava Aquarius Franta, Germania, Portugalia si Spania s-au pus de acord in privinta repartizarii celor 58 de migranti salvati de nava umanitara Aquarius, a anuntat marti biroul premierului francez, citat de AFP.



In virtutea acestui acord, Franta va primi 18 migranti, Germania si Spania - fiecare cate 15, iar Portugalia - 10, asa cum deja a anuntat Lisabona, a precizat o sursa guvernamentala franceza pentru AFP.



"O solutie europeana a fost din nou gasita. Umana si eficienta, aceasta respecta doua principii esentiale de responsabilitate si solidaritate: debarcarea intr-un port sigur apropiat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul maltez a anuntat marti ca va autoriza debarcarea pe teritoriul sau a celor 58 de migranti salvati pe Marea Mediterana de catre nava umanitara Aquarius si ca acestia vor fi ”imediat repartizati” in alte tari, relateaza AFP.”Cei 58 de migranti de la bordul Aquarius vor fi transbordati…

- Guvernul maltez a anuntat marti ca va autoriza debarcarea pe teritoriul Maltei a celor 58 de migranti salvati in Marea Mediterana de nava umanitara Aquarius si ca ei vor fi reorientati imediat spre alte tari, transmite AFP. ''Cei 58 de migranti aflati pe Aquarius vor fi transbordati…

- Agentia de turism Mara International Tour revine cu o propunere pentru vacanta Dumneavoastra, cu avion direct din Cluj: Malta. Formata dintr-un arhipelag in Marea Mediterana, fosta colonie britanica situata intre Europa (Italia) si Africa, Malta este un cocktail delicios de influente italiene, arabe…

- Au fost salvati peste 450 de migranti care incercau sa ajunga in Spania din Maroc, a anuntat marti Garda de coasta spaniola, relateaza AFP. Cele 458 de persoane, intre care 13 copii, se aflau la bordul a noua ambarcatiuni in stramtoarea Gibraltar si in Marea Alboran, intre Spania si Maroc, a precizat…

- Spania a devenit in acest an prima poarta de intrare pentru migranti in Europa, depasind Italia, care si-a inchis porturile pentru migranti.Cele 458 de persoane, intre care 13 copii, se aflau la bordul a noua ambarcatiuni in stramtoarea Gibraltar si in Marea Alboran, intre Spania si Maroc,…

- Nava ONG-ului spaniol Proactiva Open Arms, cu 60 de migranti la bord salvati in largul Libiei, a sosit miercuri in portul din Barcelona, dupa ce autoritatile italiene au refuzat acostarea sa, relateaza AFP. Nava Open Arms a acostat in Spania la doua saptamani si jumatate dupa sosirea navei Aquarius…

- "Liderii UE28 s-au pus de acord asupra concluziilor summitului, inclusiv migratia", a anuntat pe Twitter presedintele Consiliului European Donald Tusk la ora locala 4.40 (5.30, ora Romaniei), dupa negocieri-maraton care au inceput joi seara. Detaliile acordului nu au fost precizate imediat.”Cooperarea…

- Liderii statelor membre UE incearca sa-si depaseasca profundele disensiuni in fata provocarii migratiei intr-un summit tensionat, joi, la Bruxelles, pe care Angela Merkel il considera decisiv pentru ”destinul” Europei insasi, relateaza AFP conform News.ro . Acest summit va puncta mai bine de doua saptamani…