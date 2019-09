Stiri pe aceeasi tema

- ”E bine ca aceasta persoana curajoasa și determinata a fost aleasa procuroare-șefa a UE. Oficialii din Malta și asociații lor care fraudeaza fonduri publice au in cele din urma pe cineva cu autoritate judiciara de care sa se teama”, a scris Matthew Caruana Galizia pe Twitter.Mama lui Matthew,…

- Unul dintre cei trei copii ai jurnalistei anticoruptie Daphne Caruana Galizia, ucisa acum doi ani, a salutat joi alegerea fostei sefe a DNA, Laura Codruta Kovesi, in postul de procuror-sef european, nou infiintat.

- Ministerul Justitiei din Malta a confirmat inculparea celor trei suspecti, urmand ca procurorul general sa stabileasca data la care va incepe procesul, avand 20 de luni la dispozitie pentru a face acest lucru. Saptamana trecuta, la recomandarea Consiliului Europei, Guvernul maltez condus de Joseph Muscat,…

- Trei indivizi au fost incuplați pentru asasinarea jurnalistei anticorupție Daphne Caruana Galizia, ucisa cu un vehicul-capcana in octombrie 2017, informeaza cotidianul The Guardian. Cei trei incuplați, Vincent Muscat și frații Alfred și George Degiorgio, au fost arestați in luna decembrie. Ministerul…

- Ministrul afacerilor externe maltez, Carmelo Abela, a declarat joi ca guvernul intentioneaza sa declanseze in cursul urmatoarelor trei luni o ancheta publica asupra uciderii jurnalistei de investigatii Daphne Caruana Galizia, relateaza dpa. Carmelo Abela a declarat in cadrul unei conferinte…

- CERCETARI…Familia pacientei in varsta de 77 de ani, care a murit in urma unei infectii acute cu bacilul Colstridium Difficile a depus mai multe plangeri la institutiile abilitate, pentru a atrage atentia asupra modului cum sunt tratati pacientii in Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui. Asa cum era de…

- Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE) cere Guvernului rus sa ”redeschida si continue” ancheta cu privire la asasinarea lui Boris Nemtov, un opozant al lui Vladimir Putin ucis prin impuscare la Moscova la 27 februarie 2015, relateaza AFP.