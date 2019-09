Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a renunțat la planul de a anula libertatea de circulație pentru imigranții din UE imediat dupa Brexit. Astfel, cetațenilor europeni li se va acorda drept de ședere temporara pe o perioada de trei ani. Luna trecuta, Guvernul de la Londra anunța anularea brusca, imediat dupa Brexit,…

- Mai multe vase de salvare au incercat in ultimul an sa aduca migrantii recuperati de pe mare in Italia, iar Salvini a luat o pozitie ferma, pe care o mentine chiar daca scena politica italiana se confrunta in prezent cu o criza.Vasul „Eleonore” are la bord 101 refugiati, salvati de pe Mediterana,…

- Reprezentanții organizației care deține nava Open Arms, la bordul careia se afla peste 100 de migranți, au anunțat luni ca ar fi fost informați ca Guvernul spaniol le va permite celor aflați la bordul navei debarcarea în insula Mallorca, potrivit Euronews, citat de Mediafax. „Acum, dupa…

- Ministrul italian de Interne Matteo Salvini l-a îndemnat pe actorul Richard Gere, care a venit vineri sa sustina migrantii prezenti la bordul Open Arms, la bordul careia se afla 121 de migranti, sa-i duca pe acestia la Hollywood, în vilele sale, informeaza presa italiana.…

- Parlamentul si guvernul Austriei l-au nominalizat pe Johannes Hahn, actual comisar european pentru politica de vecinatate si negocieri de extindere, pentru a face parte din viitoarea Comisie Europeana, informeaza DPA, citata de Agepres. Johannes Hahn, aflat la finalul celui de-al doilea mandat de comisar…

- Nava Alan Kurdi a Sea-Eye se afla in prezent in Mallorca pentru a pregati viitoarea misiune, ce ar urma sa inceapa intre 22 si 24 iulie, a spus purtatorul de cuvant Gorden Isler.Nava Alan Kurdi, care navigheaza sub pavilion german, a salvat recent peste 60 de migranti din Libia. Duminica,…

- Cei 65 de migranti salvati in apropierea Libiei de nava Alan Kurdi, apartinand ONG-ului german Sea-Eye, vor fi debarcati in Malta si apoi vor fi preluati de alte state din UE, a anuntat duminica guvernul maltez, citat de agentia DPA preluat de agerpres. ''Toate persoanele salvate aflate la…

- Nava Alan Kurdi a organizatiei Sea-Eye transporta migranti naufragiati in Mediterana, salvati vineri din largul coastelor Libiei.Vasul - numit dupa un baiat in varsta de trei ani care s-a inecat in apropiere de tarmul Turciei in 2015 - a incercat deja, fara succes, sa acosteze pe insula…