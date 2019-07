Nava Alan Kurdi a organizatiei Sea-Eye transporta migranti naufragiati in Mediterana, salvati vineri din largul coastelor Libiei.



Vasul - numit dupa un baiat in varsta de trei ani care s-a inecat in apropiere de tarmul Turciei in 2015 - a incercat deja, fara succes, sa acosteze pe insula italiana Lampedusa. Ministrul italian de interne, Matteo Salvini, a interzis manevra.



Armata malteza a precizat ca echipajul navei nu a solicitat aprovizionarea de urgenta.



Carlotta Weibl, purtatoare de cuvant a Sea-Eye, a declarat ca la bord nu exista urgente medicale, insa migrantii…