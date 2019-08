Mallorca. Femeie violată, văzută alergând pe jumătate goală pe plajă. A intrat în apă să scape de atacatori Tanara de 20 de ani fusese violata de doi turiști pe o plaja din Mallorca, Spania, și a luat decizia de a intra in apa ca sa scape de agresorii ei, de unde a inceput sa strige dupa ajutor. Victima este din Germania și le-a declarat polițiștilor faptul ca a fost mai intai violata de un conațional, dupa care, un barbat din Afghanistan, care se plimba pe plaja din Mallorca a dorit sa se alature și el. La un moment dat, victima a reușit sa scape de atac, care a avut loc pe nisip și a fugit in mare pe jumatate dezbracata. Poliția i-a arestat pe cei doi barbați in cateva minute. Autoritațile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

